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Yerel İş yerinde şoke eden görüntü! Cephanelik çıktı
Yerel

İş yerinde şoke eden görüntü! Cephanelik çıktı

Yeniakit Publisher
2023-05-23 16:18:00 -
İş yerinde şoke eden görüntü! Cephanelik çıktı

Kırklareli'de polis ekiplerinin baskın yaptığı iş yerinden cephanelik çıktı.

Kırklareli’de polis ekiplerinin bir iş yerine yaptığı operasyonda; 4 tabanca, 2 tüfek, 8 bıçak ve tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler ele geçirilirdi. Olayla ilgili iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri C.U.’nun iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramada; 4 tabanca, 10 şarjör, 2 av tüfeği, 542 mermi, 27 av tüfeği fişeği, 8 bıçak ile tarihi eser olduğu değerlendirilen 12 obje ele geçirilirken, C.U. gözaltına alındı. C.U.'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.


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