İş yerinde artık "Benim masam" diyemeyeceksiniz!

Yeni çalışma düzeninde bilgi teknolojileri ürünleri modern iş yerlerinin taleplerini karşılamak için büyük değişim geçirdi. 2023 sonunda dünyada çalışanların yüzde 39’u hibrit düzene geçecek. Bu devasa değişimle birlikte ofislerde masalar küçüldü ve ortak alanlarla birlikte ‘benim masam’ anlayışı yok oldu. Epson’a göre pek çok kişinin fark etmediği şey, bu dönüşümün hala hız kazanmakta olduğu. Gartner araştırmasına göre değişim hızlanıyor; tahminlere göre 2022'de yüzde 37 olan küresel bilgi teknolojileri çalışanlarının yüzde 39'u 2023'ün sonuna kadar hibrit bir düzende çalışmaya geçecek.

Bu devasa değişim, çalışma şeklimizi de yeniden tanımladı. Kuruluşlar karma bir çalışma ortamını desteklemek için hizmet ve stratejiler uygulama yarışına girdi. Bu yarış, video konferans platformları gibi üst düzey iletişim ve iş birliği araçlarına yapılan yatırımlardan bulut tabanlı sistemler ve belge yönetimi çözümleri gibi dijital dönüşüm girişimlerine kadar birçok alanı kapsıyor.

Geleneksel düzen bozuldu

Hibrit çalışma, geleneksel ofis alanına büyük değişiklik getirdi. Daha az masa ve daha fazla iş birliği alanları sundu. Çünkü çalışanlar ofise geldiklerinde, odaklanmış bir iş yapmaktan çok başkalarıyla görüşmek için geliyorlar. Kabinler ve sıra masalarla karakterize edilen sabit fiziksel çalışma alanları günleri geride kaldı. Sonuç olarak, alan artık çok önemli hale geldi.

Özel alanlar yok oldu

İkinci olarak, masaların kendileri de küçülüyor. Çalışanların neredeyse dörtte üçü (%74) daha az masa alanına sahip olduğunu söylüyor. Kısacası, çalışanların eşyalarını veya teknolojilerini depolayamadıkları daha küçük, daha az masa var. Ancak işletmelerin BT çevre birimlerine, bu değişime uygun olarak yatırım yapmaları gerekmiyor. Değişen iş dinamiklerine sorunsuz bir şekilde uyum sağlayabilen çok yönlü BT çevre birimlerine duyulan ihtiyaç son derece önemli hale geldi.