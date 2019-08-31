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İş yeri sahibinden 1.5 kilogram altın çalan zanlıya “Köpek bile yediği çanağa pislemiyor” tepkisi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çalıştığı kuyumcudan yaklaşık 1 kilo 500 gram altın çalan şüpheliye iş yeri sahibi "Sana ekmek verdik, boğazından nasıl geçecekti.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 21:27
İş yeri sahibinden 1.5 kilogram altın çalan zanlıya “Köpek bile yediği çanağa pislemiyor” tepkisi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çalıştığı kuyumcudan yaklaşık 1 kilo 500 gram altın çalan şüpheliye iş yeri sahibi "Sana ekmek verdik, boğazından nasıl geçecekti. Köpek bile yediği çanağa pislemiyor” diye tepki gösterdi. Öte yandan hırsızlık ani ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



Manavgat’ın Evrenseki Mahallesi’nde bulunan bir oteldeki kuyumcu dükkanında tezgahtarlık yapan Hüsnü M., çalıştığı iş yerinden yaklaşık 1 kilo 500 gram ağırlığındaki altın ziynet eşyalarını alarak kayıplara karıştı. Durumu fark eden iş yeri sahibi jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları incelemelerde şüphelinin 07 ADC 646 plakalı otomobille Alanya’ya istikametine doğru seyir halinde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli Hüsnü M.’yi Oba Mahallesi’ndeki bir otelde çaldığı altınlarla beraber yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli Hüsnü M. polis merkezindeki işlemlerinin ardından soruşturmanın devamı için Manavgat Jandarma Komutanlığına teslim edildi.



“Köpek bile yediğini çanağı pislemiyor”


Polis eşliğinde emniyetten çıkarılan şüpheli Hüsnü M. ile karşılaşan iş yeri sahibi Ali Barman, hırsızlık zanlısı çalışanına tepki göstererek "Sana ekmek verdik, boğazından nasıl geçecekti. Köpek bile yediği çanağa pislemiyor” dedi.



“Boşluktan fırsat bularak 1.5 kilogram altını alarak kayıplara karıştı”


Gazetecilere açıklama yapan Ali Barman, ”Manavgat’ta kuyumculukla uğraşıyorum. Yanımızda bir aydır sigortalı çalıştırdığımız Hüsnü M. isimli şahıs cuma saatinde bir saatlik boşluktan fırsat bularak 1.5 kilogram altını alarak kayıplara karıştı. Emniyet güçleri, kolluk kuvvetleri Alanya esnafı ve kuyumcu esnafının çabalarından dolayı yakalanmıştır. Herkese çabalarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Hırsızlık güvenlik kamerasında


Öte yandan hırsızlık ani iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Hüsnü M. temizlik yapma bahanesiyle ziynet eşyalarını bir yerden bir yere taşıdığı gözüküyor.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 21:27
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