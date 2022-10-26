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Yerel İş yeri çıkışında silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
Yerel

İş yeri çıkışında silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 03:49:00 - 2022-10-26 03:49:18

Mehmet A. (35), Cemal Ergül Caddesi'ndeki bir restorandan dışarı çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Vücuduna 5 mermi isabet eden ve ağır yaralanan Mehmet A, olay yerindeki müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne kaldırdı.

Mehmet A'nın hayati tehlikesi sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan olay yerinden kaçan şüpheli T.D.S. (30) polis ekipleri tarafından kovalamaca sonrasında bir alışveriş merkezinin tuvaletinde suç aletiyle birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan T.D.S'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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