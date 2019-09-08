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İş ve akademi dünyasını bir araya getiren konferans

Avrupa Birliği (AB) Erasmus+ KA2: Stratejik Ortaklık Projesi ENOVA’nın desteği ile II.

08 Eylül 2019 Pazar 11:45
İş ve akademi dünyasını bir araya getiren konferans

Avrupa Birliği (AB) Erasmus+ KA2: Stratejik Ortaklık Projesi ENOVA’nın desteği ile II. Business and Organization Research (BOR) (İşletme ve Örgüt Araştırmaları) Konferansı Yaşar Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.



Girişimcilik ve inovasyon temasıyla 6 ülkeden katılımcıyla 312 bilimsel çalışmanın sunulduğu etkinliğin açılışında konuşan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Türkiye’de işletmelerin ortalama ömrünün 4 yıl olduğuna dikkat çekti. İduğ, “Ülkemizde danışmanlık hizmeti alan girişimcilerin oranı yüzde 1 civarında. Danışmanlık hizmeti alan işletmelerin yaşam ömürleri çok daha uzun olur. Bunun istihdama da çok büyük katkısı olur” dedi. Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Çağrı Bulut’un koordine ettiği ENOVA Projesi desteğiyle gerçekleştirilen BOR Konferansı’nda, girişimcilik temasıyla toplam 56 oturumda 312 bilimsel çalışma, bilim insanları ve iş dünyasıyla paylaşıldı. Konferansta, Almanya, Avusturya, Yunanistan, İngiltere, Hollanda ve Pakistan olmak üzere toplam 6 ülkeden katılımcılar yer aldı. Doç. Dr. Çağrı Bulut, ilki Karabük Üniversitesinde gerçekleştirilen konferansa, iş ve bilim insanlarının gösterdiği ilgiden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



"Alternatif kariyere iyi bir örnek"


‘Girişimcilik ve Alternatif Kariyer’ hakkında konuşan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “İş insanı olarak başladığım yolda Yaşar Üniversitesinde doktora programını tamamladım, ardından siyasetle ilgilendim ve sivil toplum örgütlerinde görev yaptım. Şimdi de belediye başkanı ve yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak görev yapıyorum. Bunların hepsi alternatif kariyere bir örnek. Biraz tesadüflerle, donanımla, çevreyle ve inanmakla gelişen bir kariyer” dedi.



İşletmelerin ömrü neden kısa?


"Türkiye’de işletmelerin ömrü ne kadar uzarsa girişimcilerin de önü o kadar açılır" diyen Başkan İduğ, girişimcilerin neden akademisyenlerden destek almaları gerektiğini anlattı. İduğ, “Türkiye’de işletmelerin ortalama ömrü 4 yıl. ABD’de 9, İspanya’da ise 13 yıl civarında. Ülkemizde 6 ayda da kapanan işletme var 60 yılda kapanan da. 60 yıl sonra kapanmasının nedeni kurumsallaşamaması. 6 ayda kapanmasının nedeni ise finansal okuryazarlığı olmayan ve danışmanlık hizmeti almayan kişilerin varlığı. Devletin de teşviki ve değerli akademisyenlerimizin desteği ile girişimcilere destek vermeliyiz. Ancak maalesef Türkiye’de akademisyenlerden faydalanılmıyor. Ayrıca 2020-2021 yılında girişimciler için büyük fırsatların var olduğunu düşünüyorum. Girişimcilere önerim; risk yönetimini dikkatle izlesinler ve danışmanlardan hizmet alsınlar” diye konuştu.



"İzmir önemli merkez"


İzmir’in ticaret ve sanayi yönünden, sağlık turizmi açısından ve en önemlisi üniversite eğitimi bakımından önemli bir merkez olmaya devam ettiğini belirten Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Kandiller de üniversite olarak girişimcilik, inovasyon, araştırma-geliştirme konularının stratejik planlarında yer aldığını vurguladı. Konferansın açılış panelinde ise Almanya Girişimcilik Vakfı Başkanı Prof. Dr. Andreas Kuckertz, girişimcilik ekosistemi; Yunanistan DIAN Avrupa Birliği Programları Koordinatörü Dr. Panos Milios, yönetim, istihdam ve uzun dönemli kariyer yönetimi; TÜBİTAK TEYDEB Girişimcilik Destekleme Koordinatörü Dr. Sinan Tandoğan, Türkiye girişimcilik ekosistemi; Amsterdam Üniversitesi İşletme Fakültesi Girişimcilik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Angelo Tomaselli endüstrilerde inovasyon ve başarının belirleyicileri hakkında bilgiler sundu.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 11:45
  1. bilim
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