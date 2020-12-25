  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İş Turkcell Teknoloji Buluşmaları dijital platformda gerçekleşti
Ekonomi

İş Turkcell Teknoloji Buluşmaları dijital platformda gerçekleşti

Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata: - "Turkcell olarak güçlü altyapımız ve teknolojimiz sayesinde ülkemizin dönüşümü için çalışıyoruz. Şirketlerin ve kamu kurumlarının dijital dönüşümü için tek noktadan uçtan uca sunduğumuz teknolojik çözümlerimizle onların yanında oluyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-12-25 15:07:01 -
İş Turkcell Teknoloji Buluşmaları dijital platformda gerçekleşti

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in geleneksel hale gelen "Teknoloji Buluşmaları", bu yıl ilk kez dijital platformda düzenledi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, şirket, 26 yıllık deneyimini tüm ülkeye anlatmak ve şirketlerin dijitalleşme yolculuğuna rehberlik yapmak için "Teknoloji Buluşmaları" etkinliğini düzenlemeye devam ediyor.

Daha önce Türkiye'nin dört bir yanında fiziksel olarak gerçekleşen buluşmalar, bu yıl "İş Turkcell Teknoloji Buluşmaları" adıyla dijital ortamda gerçekleşti.

Yeni nesil teknoloji buluşmalarının bu yılki konusu "Dijital Çağda İşinizi Büyütürken Teknolojilere Ne Kadar Yakınsınız?" olurken, Turkcell ekosistemindeki şirketlerin de yer alarak dijital dönüşüm sürecindeki iş ortaklıklarını anlattığı İş Turkcell Teknoloji Buluşmaları'nı 1.000'den fazla kişi izledi.


- "Artık iş dijitalleşmekte, iş teknolojide"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, kurumların dijitalleşme sürecine katkı sağladıkları Dijital İş Servisleri şirketinin özellikle pandemi döneminde önemli bir görev üstlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Turkcell olarak güçlü altyapımız ve teknolojimiz sayesinde ülkemizin dönüşümü için çalışıyoruz. Şirketlerin ve kamu kurumlarının dijital dönüşümü için tek noktadan uçtan uca sunduğumuz teknolojik çözümlerimizle onların yanında oluyoruz. Bu dönemde daha da iyi anlaşıldı ki artık iş dijitalleşmekte, iş teknolojide. Dijitalleşme yolculuğunda yol arkadaşınızın kim olduğu ve bu yola ne zaman çıktığınız çok önemli. Bugün tam zamanı. Biz Turkcell olarak dijital dönüşümün getirdiği yeni imkanlarla, şirketlerimizin farklı iş alanlarını keşfetmesi için var gücümüzle çalışacağız."

İş Turkcell Teknoloji Buluşmaları, 25 Ocak 2021'e kadar isturkcellteknolojibulusmalari.com adresinden izlenebilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dün asker yığacaklarını duyurdular! Bugün Yunanistan'ın yeni skandalı patlak verdi
Dünya

Dün asker yığacaklarını duyurdular! Bugün Yunanistan'ın yeni skandalı patlak verdi

Yunanistan'ın Ege'deki provokasyonları devam ediyor. Dün bölgede bulunan bazı adalara ziyaret düzenleyen Yunanistan Genelkurmay Başkanı Kons..
Erdoğan hepsini ezdi geçti! Bomba anket... Hiç şansları yok
Siyaset

Erdoğan hepsini ezdi geçti! Bomba anket... Hiç şansları yok

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Konsensus Araştırma'nın Aralık ayında gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını bugünkü köşesinde paylaştı...
Libya Başbakanı Serrac'dan hesap sorun çağrısı
Dünya

Libya Başbakanı Serrac'dan hesap sorun çağrısı

Libya'nın geleceğine ilişkin açıklamalarda bulunan Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, ülke topraklarının tek elden savunulması gerektiğini ve ..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay