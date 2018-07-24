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İş makinesi denize devrildi, operatör yaşamını yitirdi!

Sinop'un Erfelek ilçesinde devrilen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti.

24 Temmuz 2018 Salı 14:53
İş makinesi denize devrildi, operatör yaşamını yitirdi!

Şerefiye köyündeki balıkçı barınağında kum temizleme çalışması yapan Levent Yılmaz'ın (33) kullandığı Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğüne ait iş makinesi, su dolu alana devrildi. 

Yılmaz, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen deniz polisi ve jandarma ekiplerince çıkarıldı. Sağlık görevlilerince Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. 

Operatörün cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ayancık Devlet Hastanesi morguna gönderildi. 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 14:53
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