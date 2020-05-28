  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İş makineleri vinçlerle indirildi, Gökliman Plajı’nda hazırlıklar başladı

Antalya’nın Finike ilçesinde bulunan Gökliman Plajı’nda yeni sezon hazırlıkları için çalışmalar başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 12:34:53 -
İş makineleri vinçlerle indirildi, Gökliman Plajı’nda hazırlıklar başladı

Antalya’nın Finike ilçesinde bulunan Gökliman Plajı’nda yeni sezon hazırlıkları için çalışmalar başladı. Sahile vinçlerle indirilen 2 adet iş makinesi plajda düzenleme çalışmaların startını verirken iş makineleri çalışmalarını tamamladıktan sonra şezlonglar, şemsiyeler pandemi kuralları dikkate alınarak, sosyal mesafe kuralları dahilinde yerleştirilmesine geçilecek. Finike Belediyesi tarafından gerçekleştirilen düzenleme çalışmalarında şezlonglar ve masalar arasında 2,5 metre mesafe olacak. Sahilde ve restoranda sigara içilmeyecek. Hizmet self servis olarak verilecek ve tek kullanımlık bardak, tabak, çatak-bıçak-kaşık kullanılacak. Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, restoranda da hazırlıkların tamamlanmasının ardından Gökliman Plajı açılışa hazır hale geleceğini söyledi. Gökliman Plajı’nın kullanımına açılması için pandemi çerçevesinde sahillere ve denize erişimi engelleyen sınırlamanın kalkmasının beklendiği bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı