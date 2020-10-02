  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İş insanının fidye için kaçırılması soruşturmasında bir zanlı daha tutuklandı
Aktüel

İş insanının fidye için kaçırılması soruşturmasında bir zanlı daha tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-02 10:08:14 -
İş insanının fidye için kaçırılması soruşturmasında bir zanlı daha tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da, iş insanının kaçırılarak ortağından 5 milyon lira fidye istenmesiyle ilgili soruşturma kapsamında bir şüpheli daha yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 13 Ağustos'ta otomobiliyle evine giden iş insanı Musa Ş'nin araçla önünü kesen 4 kişi tarafından darbedilip kaçırılmasıyla ilgili bir kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında, aranan firari üç şüpheliden H.B'nin Yüreğir ilçesindeki Yenidoğan Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

Ekip, düzenlediği operasyonla zanlıyı yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis, olayın diğer iki zanlısını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

- Mısır tarlasında alıkonulan iş insanıı kurtarılmıştı

Merkez Sarıçam ilçesinde, yaklaşık 1,5 ay önce otomobiliyle evine giden iş Musa Ş, araçla önünü kesen S.A, A.B, H.B. ve S.Y. tarafından darbedildikten sonra kaçırılmıştı. Şüpheliler, mısır ekili bir araziye götürerek burada sopalarla darbetmeyi sürdürdükleri Musa Ş'nin ortağı Hasan A'dan 5 milyon lira fidye istemişti.

Hasan A, zanlıların ortağını öldürmekle tehdit etmesi üzerine durumu polise bildirmiş, kentteki bir mısır tarlasında saklanan ve Musa Ş'yi de burada alıkoyan zanlıların yeri, kiraladıkları otomobilin araç takip cihazı üzerinden belirlenmişti. Polis, gece saatlerinde termal kameralı drone kullanarak düzenlediği operasyonla Musa Ş'yi kurtarmış, şüphelilerden S.Y'yi de yakalamıştı. Diğer 3 zanlı kaçmış, S.Y. tutuklanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Paşinyan perişan oldu! Ermeni halkı ve destek beklediği ülke sırt çevirdi
Dünya

Paşinyan perişan oldu! Ermeni halkı ve destek beklediği ülke sırt çevirdi

Azerbaycan topraklarını işgal etmek için saldırı başlatan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ne ülkesi içinden ne de yurt dışından aradığı ..
İstanbul Bilişim
Gündem

İstanbul Bilişim

İstanbul Bilişim ne oldu? Elektronik, bilgisayar, beyaz eşya, küçük ev aletleri, cep telefonu satışı yapan İstanbul Bilişim son aylarda sık ..
FETÖ köpekleri Ermenistan'a itlik yapıyor
Gündem

FETÖ köpekleri Ermenistan'a itlik yapıyor

Terör örgütü FETÖ ve itleri Türkiye düşmanlığında yine sınır tanımadı. FETÖ üyeleri Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı haksız saldırıda bulund..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay