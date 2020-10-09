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Aktüel İş insanı Akar, Mardin'e vefa borcunu istihdamla ödüyor
Aktüel

İş insanı Akar, Mardin'e vefa borcunu istihdamla ödüyor

İzmir merkezli bir tekstil firmasının sahibi Hayrettin Akar, memleketi Savur ilçesinde ilk etapta 480 işçinin çalıştığı konfeksiyon fabrikası kurdu - Akay Tekstil Müdürü Erdem Yılmaz: - "Faaliyet alanlarımız genellikle kadınlara yönelik. Yüzde 80 kadın istihdam alanı yaratmak istiyoruz" - "İnsanların burada düzenli geliri olmaya başladı. Bu da bölge ekonomisine önemli katkılar sunacak" - İşçi Mevlide Güzel: - "Gençler olarak iş bulamıyorduk. Burayı, altın tepsiyle sunulmuş bir nimet olarak görüyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-09 11:06:18 -
İş insanı Akar, Mardin'e vefa borcunu istihdamla ödüyor

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR/OSMAN ÖKSÜZ - Mardin'in Savur ilçesinde faaliyete giren konfeksiyon fabrikası sayesinde gençlere iş imkanı oluştu.

İzmir merkezli Akar Tekstil firmasının sahibi Hayrettin Akar, doğup büyüdüğü memleketi Savur ilçesine vefa borcunu ödemek için kırsal Kayatepe Mahallesi'nde 30 bin metrekarelik alanda yapımına başladığı fabrikayı tamamladı.

Personele verilen eğitimlerin ardından 480 kişi ile üretime başlayan tesiste gelecek yıl istihdam edilenlerin sayısı 2 bin 500’e çıkarılması amaçlanıyor.

Fabrika müdürü Erdem Yılmaz AA muhabirine, girişimci Hayrettin Akar'ın Savur ilçesinde doğduğunu, en büyük hayalinin memleketinin kalkınmasına katkı sunmak olduğunu söyledi.

Tesiste ilk etapta 480 kişiyi işe aldıklarını, yıl sonuna kadar bunu 900'e çıkaracaklarını vurgulayan Yılmaz, "İnşallah 2021 yılında çalışan sayısını 2 bin 500'e çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

İşe alınanları ilk etapta eğitime tabi tuttuklarını aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"Faaliyet alanlarımız genellikle kadınlara yönelik. Yüzde 80 kadın istihdam alanı yaratmak istiyoruz. Birçok ilçeden gelen çalışanlarımız var. Şehir dışından çalışmaya gelenler bile var. İzmir’deki kardeşlerimiz yavaş yavaş kendi iline dönmeye başladı. Buraya gelip burada çalışmak istiyorlar. İnsanların burada düzenli gelir kaynağı olmaya başladı. Bu da bölge ekonominse önemli katkılar sunacak. Şu anda bize yüksek oranda iş başvurusu var."

- 5 yıl içinde 60 milyon avro ihracat hedefi

Yılmaz, fabrikada ürettikleri ürünleri Avrupa'nın 7 ülkesine ihraç ettiklerini, bu ürünleri de firmaların daha sonra dünyanın dört bir köşesindeki kendi şubelerine göndererek satışa sunduklarını dile getirdi.

Dolayısıyla ürünlerinin dünya geneline yayıldığını aktaran Yılmaz, "Burası Avrupa standartlarında bir işletme. İşletmemizde arasında Almanya, İspanya ve Fransa'nın yer aldığı 7 ülkeye ihracat yapmaktayız. Şu anki ihracat hedefimiz ilk 5 yıl içinde 60 milyon avroya ulaşmak." dedi.

Devletin yöreye sağladığı teşvik uygulamasından yararlandıklarını aktaran Yılmaz, bunu sağlayan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

- "Altın tepsiyle sunulmuş bir nimet"

İşçi Mevlide Güzel de uzun süre iş arayışında bulunduğuna işaret ederek, "Gençler olarak iş bulamıyorduk. Burayı, altın tepsiyle sunulmuş bir nimet olarak görüyoruz. Bu konuda Hayrettin Akar'a gerçekten minnettarız. Onun sayesinde ekmeğimizi kazanıyoruz. " ifadelerini kullandı.

Murat Akar da daha önce İzmir'deki fabrikada yaklaşık 12 yıldır çalıştığını, bu işletmenin açılmasıyla memleketine dönerek çalışmaya başladığını söyledi.

Buradaki fabrikada her türlü imkanın sağlandığını kaydeden Akar, "Ben Savur ilçesinde doğdum. 19 yaşında İzmir'e yerleştim ve uzun yıllar orada çalıştım. 2 ay önce açılan bu fabrikaya geldim. Memleketime dönüp burada ekmeğimi kazandığım için mutluyum. Bunu sağlayanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.



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