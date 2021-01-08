İş ilanları personel alımları

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine bağlı Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) bünyesinde 23 Ar-Ge personeli alınacak. TÜBİTAK alımları İŞKUR üzerinden gerçekleştirilece.

TÜBİTAK AR-Ge personel alım başvuru şartlarına göre, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Telekomünikasyon Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2020 – 2021 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak gerekmektedir. TÜBİTAK personel alım ilan detayları için tıklayın