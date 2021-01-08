İş ilanları personel alımları
Kamu personel iş ilanları KPSS sınavına girenlerce araştırılıyor. Devlet kamu personel iş ilanları 2021 yılına girilmesiyle birlikte yayınlanmaya başlandı. Söleşmeli kamu personel iş ilanları başta olmak üzere kamu alımı iş başvurularının ne zaman yapılacağı, hangi kurum ne kadar hangi pozisyonda ne zaman personel alınacağı da kamu personeli iş ilanları aracılığıyla belli olmaya devam ediyor. TÜBİTAK bünyesinde görevlendirilmek üzere personel alımının yapılacağını açıkladı. İşte kamu iş ilanları TÜBİTAK personel alım tarihi, başvuru şartlarına ilişkin haberin detayları.
TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine bağlı Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) bünyesinde 23 Ar-Ge personeli alınacak. TÜBİTAK alımları İŞKUR üzerinden gerçekleştirilece.
TÜBİTAK AR-Ge personel alım başvuru şartlarına göre, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Telekomünikasyon Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2020 – 2021 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak gerekmektedir. TÜBİTAK personel alım ilan detayları için tıklayın