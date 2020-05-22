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Ekonomi

İş ilanları İŞKUR kamu personel alımları başvuruları

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İŞKUR üzerinden personel alımı yapacağını açıkladı. Peki belediye personel alımı iş ilanları başvuruları ne zaman yapılacak? İŞKUR iş ilanları ile belediye personel alımı başvuru şartları neler? İşte iş ilanları haberi.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 15:37:00 - 2020-05-22 15:39:07
İş ilanları İŞKUR kamu personel alımları başvuruları

Eskişehir Belediyesi, İŞKUR üzerinden KPSS şartsız daimi eleman alımı yapacağını duyurdu. 21 - 23 Mayıs arasında yapılacak olan alıma ilişkin başvuru tarihleri, başvuru adresi, müracaat koşulları vb. bilgiler haberimizde aktarılmıştır.

Personel alımı başvuru şartları neler?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Sadece erkek adaylar başvurabilir

Eskişehir'de ikamet ediyor olmak

Adli sicil kaydı olmamak ve kamu haklarından mahrum bulunmamak

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde şoför olarak görev yapacak en az lise ve dengi okul mezunu olmak, C sınıfı (eski) ehliyet sahibi olmak

Görevini yapmaya en gel sağlık sorunu olmayan personel alınacaktır.

Görevlendirilecek personelin, 28.04.2018 tarih ve 2018/11608 sayılı Usul ve Esaslar, Madde 4 de belirtilen nitelikleri taşımaları gerekmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler neler?

Başvuruda bulunmak isteyen adayların öz geçmiş belgelerini hazırlayarak belirtilen adrese mail olarak atması gerekmektedir. belediye personel alım başvurularını sadece online olarak kabul edeceğini açık bir şekilde belirtilmiştir.

Başvuru Adresi: Başvurular için [email protected] adresine özgeçmiş gönderilmesi gerekmektedir. E-mail dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Gönderilen özgeçmişler değerlendirilen sonra uygun bulunan geçmiş sahipleri görüşmeye çağırılacaktır.

 

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