İş İlanları

İŞKUR TYP kapsamında okullara güvenlik görevlisi ve temizlikçi alımı yapmak istiyor. İŞKUR TYP başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, okullara hizmetli başvuru şartları ve formunu merak ediyor.

İŞKUR TYP alımı hangi illerde yapılacak?

TYP İŞKUR ,iş ilanlarından güvenlik görevlisi ve hizmetli ilanları; Batman, Kars, Çorum, Malatya, Antalya, Sinop, Muğla, Burdur, Sakarya, Erzurum, Edirne, Düzce, Trabzon, Aydın, Afyonkarahisar, Ardahan, Bursa, Çanakkale, Kahramanmaraş, Artvin, Osmaniye, Çankırı, Kars, Amasya, Manisa, Kilis, Hakkari" illerinde ilgili okullarda görevlendirilecek.

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İŞKUR çeşitli kurumlara personel alımı yapmakta. Koronavirüs döneminde hastanelerde çalışacak eleman ihtiyacı arttı. İŞKUR ise özel - kamu sektörlerinin eleman ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. Hastanelere KPSS şartsız hemşire, temizlik görevlisi ve hasta kabul-kayıt gibi çeşitli pozisyonlarda personel duyurusu yaptı. Peki, hastane personel alımı şartları neler?

İŞKUR hastanelere hasta kabul, danışma ya da temizlik personeli olarak başvurmak için İŞKUR üzerinden kayıt yaparak, aradığınız mesleğin adını yazmalısınız.

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