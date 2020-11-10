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Ekonomi İş gücü istatistikleri (1)
Ekonomi

İş gücü istatistikleri (1)

Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre 0,8 puan azalışla yüzde 13,2'ye geriledi - Söz konusu dönemde işsiz sayısı 456 bin kişi azalarak, 4 milyon 194 bin kişi olarak kaydedildi - Genç işsizlik oranı temmuzda 1,3 puan azalışla yüzde 26,1'e düştü

Yeniakit Publisher
2020-11-10 10:15:08 -
İş gücü istatistikleri (1)

ANKARA (AA) - Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre 0,8 puan azalarak yüzde 13,2 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 456 bin kişi azalarak 4 milyon 194 bin kişiye geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre 456 bin kişi azalarak 4 milyon 194 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,8 puanlık azalışla yüzde 13,2 seviyesinde gerçekleşti.

Tarım dışı işsizlik oranı ise 1 puanlık azalışla 15,7 olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,3 puan azalarak yüzde 26,1 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda da 0,8 puan düşüşle yüzde 13,5 olarak belirlendi.

TÜİK verilerine göre 2011-2020 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranları şöyle:

2011201220132014201520162017 201820192020
Ocak11,19,39,710,311,3 11,1 13 10,8 14,713,8
Şubat10,79,69,710,211,2 10,9 12,6 10,6 14,7 13,6
Mart10,19,19,49,710,6 10,1 11,7 10,1 14,1 13,2
Nisan9,38,28,799,6 9,3 10,5 9,6 13 12,8
Mayıs8,97,68,28,89,3 9,410,2 9,7 12,8 12,9
Haziran8,77,38,19,19,6 10,210,2 10,2 13 13,4
Temmuz8,67,68,69,89,8 10,7 10,7 10,8 13,9 13,4
Ağustos8,58910,110,1 11,3 10,6 11,1 14 13,2
Eylül8,28,39,210,510,3 11,3 10,6 11,4 13,8
Ekim8,48,39,110,410,5 11,8 10,3 11,6 13,4
Kasım8,48,69,310,710,5 12,1 10,3 12,3 13,3
Aralık99,3 9,610,910,8 12,7 10,4 13,5 13,7
Yıllık9,18,4 99,910,3 10,9 10,9 11 13,7

(Sürecek)

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