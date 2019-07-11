İş garantili eğitimle yeni nesil ihracatçılar yetiştirilecek

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği tarafından üniversite mezunlarına yönelik dış ticaret uzmanlık eğitimi GAİB hizmet binasında başladı.

Üniversite mezunlarının dış ticaret alanında eğitiminin sağlanmasının hedeflendiği eğitim programına ilginin yoğun olduğunu ifade eden GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, “Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliğimiz, üye firmalarımızın nitelikli istihdam ihtiyacını karşılamak amacıyla sertifikalı Dış Ticaret Uzmanı Eğitimi Programı gerçekleştirmektedir. Firmalarımızla yaptığımız görüşmeler sonrası dış ticaret birimlerinde yeni görevlendirecekleri nitelikli iş gücünün arttırılması ve yeni nesil ihracatçıların gelişmesine katkı sağlamak amacıyla geniş kapsamlı bir eğitim programı uyguluyoruz. Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliğimiz ve İŞKUR işbirliğinde gerçekleştirilen ve bu gün başlayan eğitim 6 Eylül 2019 tarihinde son bulacak olup kursa katılanların tamamı çeşitli firmalarda dış ticaret uzmanı olarak işe başlayacaktır. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri hizmet binasında gerçekleştirilen eğitim, makine halısı ile ilgili sektörden kişilerin de desteği ile malzeme, uygulama, üretim ve pazar bilgisi yönü ile zenginleştirilmektedir. Dünya pazarlarında daha etkin olabilmek, bir birinden farklı ülkelerin sektörümüzle ilgili taleplerini doğru belirleyebilmek ve yenilikçi ürünlerimizin global pazarlarda daha etkin pazarlanmasını sağlaya bilmek için nitelikli iş gücüne büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Bu alanda ve sektörümüzle ilgili diğer alanlarda ihtiyaç duyulan nitelikli elemanların yetiştirilmesi ve sahada daha çok aktif görev alabilmesi için Birlik olarak eğitim faaliyetlerimiz devam edecektir. Bugün başlayan eğitim programına Türkiye’nin farklı üniversitelerinden mezun olmuş 25 kursiyer sektörümüzle ilgili donanıma kavuşturulmak üzere eğitime başladı. Önümüzdeki süreçte de gerek dış ticaret, gerek tasarım gerekse sektörün ihtiyaç duyduğu diğer alanlarda eğitimlere ara vermeden devam edeceğiz” dedi.

Eğitim sonrası iş başı

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği ve İŞKUR işbirliğiyle sürdürülen Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimini tamamlayan kursiyerlerin Gaziantep’te faaliyet gösteren halı sektörüyle ilgili firmalarda istihdamı sağlanacak. Eğitime katılan kursiyerler uygulamadan memnun olduklarını ifade ederek, “Üniversite eğitiminden sonra ihracat sektörüyle ilgili aldığımız bu eğitimle hepimiz iş sahibi olacağız. Bu uygulamanın gerçekleştirilmesinde büyük emekleri bulunan GAHİB Başkanı Sayın Ahmet Kaplan’ın şansında bizlere bu imkanı sunan ve eğitim almamızı sağlayan Gaziantepli halıcılara teşekkür ediyoruz” diye konuştular.