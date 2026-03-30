  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Behzat Ç'nin belediyesine rüşvet operasyonu! Gözaltılar var "Özel hayat" maskesiyle rezaleti savunanlara Ali Karahasanoğlu’ndan tokat gibi cevap! CHP'de ahlak çöktü: Aslı Baykal'dan Özgür Özel'e 'HAYSİYET' dersi! Papa'dan İsrail'e sert sözler! İki şeytan anlaştı: ABD ve İsrail'den İran'a kanlı tezgah! Rumlar sonunda meseleyi anladı: Batı'nın ileri karakolu olmak felaket getirdi! Araba alacaklar dikkat: Büyük zam yolda! İHA’lar başka ülkeye düştü: Hava sahası ihlali “Çok Ciddi” Vatandaşlardan şikayet yağdı, Erdoğan hemen talimat verdi! Şırnak Cizre'de Sağanak Kabusu: Mahsur Kalan 3 Kişi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
İş dünyasının gözü finansmanda! Konya'da KGF destekleri ele alındı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İş dünyasının gözü finansmanda! Konya’da KGF destekleri ele alındı

Konya Ticaret Odası’nda, Mart Ayı Meclis ve Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı kapsamında düzenlenen 'Güncel Ekonomik Değerlendirmeler ve Kredi Garanti Fonu Tanıtımı' programında, iş dünyasının finansmana erişim sorunu ile KGF destekleri ele alındı.

Konya Ticaret Odası’nda düzenlenen “Güncel Ekonomik Değerlendirmeler ve Kredi Garanti Fonu Tanıtımı” programında, iş dünyasının finansmana erişimi ve ekonomik gelişmeler masaya yatırıldı. KTO Konferans Salonu’nda, meclis ve meslek komitesi üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya, Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Genel İdare Kurulu Üyesi Erdoğan Özegen konuk olurken; KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, KGF’nin finansal sistem ile reel sektör arasında etkin bir köprü vazifesi gördüğünü vurguladı. Toplantıda, Erdoğan Özegen tarafından KGF’nin faaliyetleri ve güncel destek mekanizmalarına ilişkin kapsamlı bir sunum yapıldı.

 

Finansmana erişim zorlaşıyor

Toplantının açılış konuşmasını yapan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, küresel ekonomide son yıllarda yaşanan çok boyutlu dönüşüm sürecine dikkat çekti. Pandemi ile başlayan, ardından bölgesel savaşlar, jeopolitik gerilimler ve tedarik zinciri kırılmalarıyla derinleşen sürecin; üretimden ticarete, enerjiden finansal piyasalara kadar geniş bir etki alanı oluşturduğunu belirten Öztürk, "2025 yılı itibarıyla küresel ölçekte büyümenin sınırlı, belirsizliklerin ise yüksek olduğu bir dönemden geçiyoruz. Enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan sıkı para politikaları finansmana erişimi zorlaştırırken; enerji ve emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar üretim maliyetleri üzerinde baskı oluşturmaya devam etmektedir" dedi.

 

“Hedeflere ulaşmanın en temel unsurlarından biri finansmana erişimdir”

2026 yılında ekonomik dengelenme arayışlarının sürdüğünü ifade eden Başkan Öztürk, jeopolitik riskler, enerji arz güvenliği ve ticaret hatlarındaki kırılganlıkların orta vadede önemini koruduğunu vurguladı. Türkiye ekonomisinin de bu küresel gelişmelerden etkilendiğini belirten Öztürk, daha dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme modeline duyulan ihtiyaca dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Gıda ve enerji arz güvenliğinin sağlanması, sanayide teknolojik dönüşümün hızlandırılması, ihracatın katma değerinin artırılması ve üretim kapasitesinin güçlendirilmesi; makroekonomik istikrar açısından kritik önemdedir. Ancak bu hedeflere ulaşmanın en temel unsurlarından biri finansmana erişimdir."

 

KGF, reel sektörün en önemli destek mekanizmalarından biri

Küresel ölçekte sıkılaşan finansal şartların özellikle KOBİ’ler üzerindeki etkisine dikkat çeken Başkan Öztürk, finansmanın üretim, yatırım ve istihdam açısından stratejik bir unsur olduğunu vurguladı. Kredi Garanti Fonu’nun bu noktada üstlendiği role değinen Öztürk şunları kaydetti: "Teminat yetersizliği nedeniyle krediye erişimde güçlük yaşayan işletmelerimize sağladığı kefalet desteği ile KGF, finansal sistem ile reel sektör arasında güçlü ve etkin bir köprü vazifesi görmektedir. TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun öncülüğünde hayata geçirilen destek mekanizmaları, özellikle Nefes Kredisi uygulamaları, iş dünyamızın zor dönemlerde yanında olunduğunu göstermiş; üretim, yatırım ve istihdamın sürdürülebilirliğine önemli katkılar sağlamıştır. Bu vesileyle, KGF Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen’e iş dünyamıza sundukları katkılar dolayısıyla teşekkür ediyorum." 

 

KGF Finansal sistemde etkin bir aktör haline geldi

Programda konuşan KGF Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen ise Konya Ticaret Odası’nda Konya’nın reel sektör temsilcileri ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek KGF’nin gelişim süreci ve yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. KGF’nin 1991 yılında kurulduğunu, ilk kefaletin 1994 yılında kullandırıldığını hatırlatan Özegen, kurumun özellikle 2002 yılından sonra TOBB’un vizyonu ile etkinliğini artırdığını belirtti. Özegen, "Anadolu’nun sanayileşmesi, KOBİ’lerin güçlenmesi ve Anadolu sermayesinin tabana yayılması için kurulan ancak çok efektif çalışmayan bu kurum, TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve yönetiminin koyduğu vizyonla finansal dünyada yeni bir aktör olarak ortaya çıkmıştır" dedi.

 

KGF’nin 24 farklı destek paketi bulunuyor

KGF’nin çalışma prensibine ilişkin bilgiler paylaşan Özegen, teminat yetersizliği yaşayan işletmeler için sağlanan kefalet mekanizmasının önemine dikkat çekerek, "Bir firmanın bankaya sunacak teminatı yoksa krediye erişimi oldukça zorlaşmaktadır. KGF olarak bu noktada devreye giriyor, firmalarımız adına bankalara kefalet sağlıyoruz. Bugün itibarıyla 18’i öz kaynak, 6’sı Hazine destekli olmak üzere toplam 24 farklı kaynak paketimiz bulunmaktadır" şeklinde konuştu.

Toplantı, meclis gündem maddelerinin görüşülmesi ve KTO Mart ayı faaliyet sunumunun paylaşılmasıyla sona erdi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23