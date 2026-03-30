Özgür Özel ile Özkan Yalım çok yakın kankalar! Gazeteci Levent Gültekin’den Özgür Özel’e Sert Eleştiriler

"Yönetim Zaafı Var"

Gültekin, Uşak’ta yaşananların yaklaşık bir yıldır yerel medyada yazılıp çizildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Özgür Özel çok ciddi bir yönetim zaafı veriyor. Bu mesele Uşak’ta bir yıldır konuşulurken, yerel medyada yazılıp çizilirken niye duymazdan gelindi? İl yönetiminden insanlar istifa ederken neden çağırıp 'Orada neler oluyor?' diye sorulmadı?"

"Yakınlık Sessizliğe mi Sebep Oldu?"

Gültekin, partinin müdahale etmekte gecikmesini Özgür Özel ile Uşak Belediye Başkanı arasındaki yakın ilişkiye bağlayarak, "Diyorlar ki Özgür Özel ile Belediye Başkanı çok yakın kankalar, o yüzden bir şey diyemedi. Sadece 'Utandım' demek yetmiyor, neden baştan tedbir alınmadı?" dedi.

Kadın Kollarına "Paspayelik" Tepkisi

CHP Kadın Kollarının "Başkanımızın yanındayız" şeklindeki destek mesajını da eleştiren Gültekin, durumu "paspayelik" olarak nitelendirdi. 21 yaşındaki bir genç kadının mağduriyeti üzerinden siyasi sahip çıkma yapılmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan gazeteci, partinin ihraç süreci konusunda hâlâ net bir karar verememesini eleştirdi.