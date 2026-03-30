Özgür Özel ile Özkan Yalım çok yakın kankalar! Gazeteci Levent Gültekin'den Özgür Özel'e Sert Eleştiriler
Özgür Özel ile Özkan Yalım çok yakın kankalar! Gazeteci Levent Gültekin'den Özgür Özel'e Sert Eleştiriler

Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Gazeteci Levent Gültekin, katıldığı bir programda CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Uşak Belediye Başkanı üzerinden parti yönetimine yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gültekin, Uşak’ta yaşanan iddiaların uzun süredir bilindiğini ancak genel merkezin bu duruma sessiz kaldığını savundu.

"Yönetim Zaafı Var"

Gültekin, Uşak’ta yaşananların yaklaşık bir yıldır yerel medyada yazılıp çizildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Özgür Özel çok ciddi bir yönetim zaafı veriyor. Bu mesele Uşak’ta bir yıldır konuşulurken, yerel medyada yazılıp çizilirken niye duymazdan gelindi? İl yönetiminden insanlar istifa ederken neden çağırıp 'Orada neler oluyor?' diye sorulmadı?"

"Yakınlık Sessizliğe mi Sebep Oldu?"

Gültekin, partinin müdahale etmekte gecikmesini Özgür Özel ile Uşak Belediye Başkanı arasındaki yakın ilişkiye bağlayarak, "Diyorlar ki Özgür Özel ile Belediye Başkanı çok yakın kankalar, o yüzden bir şey diyemedi. Sadece 'Utandım' demek yetmiyor, neden baştan tedbir alınmadı?" dedi.

Kadın Kollarına "Paspayelik" Tepkisi

CHP Kadın Kollarının "Başkanımızın yanındayız" şeklindeki destek mesajını da eleştiren Gültekin, durumu "paspayelik" olarak nitelendirdi. 21 yaşındaki bir genç kadının mağduriyeti üzerinden siyasi sahip çıkma yapılmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan gazeteci, partinin ihraç süreci konusunda hâlâ net bir karar verememesini eleştirdi.

Uşak Belediye Başkanı Yalım’ın 4 işletmesi arandı
Gözaltı sayısı arttı! CHP'li Uşak Belediyesi'ne bir operasyon daha
Uşak Belediye başkanının evindeki gizemli kasalar: O telefonlarda ne saklıyorsunuz?
