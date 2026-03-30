Niğde E Tipi Cezaevi'nde acı olay! Memur kazan dairesinde ölü bulundu

Edinilen bilgilere göre, cezaevinin kazan dairesinde görevli E.D. (43) isimli, bir çocuk babası memur, bilinmeyen bir saatte mesai arkadaşları tarafından hareketsiz halde bulundu. Durumun farkedilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrolde, memurun hayatını kaybettiği belirlendi.

"ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR"...

Olayın ardından cezaevinde güvenlik önlemleri artırılırken, olay yeri inceleme ekipleri kazan dairesinde detaylı çalışma başlattı. İlk bulguların ardından memurun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

Cezaevinde Soruşturma çok yönlü sürdürülüyor, "E.D.’nin ölümüne ilişkin tüm ihtimallerin değerlendirildiği ve olayın çok yönlü olarak araştırıldığı öğrenildi. Yetkililerden yapılacak açıklamanın ardından olayın detaylarının netlik kazanması bekleniyor.