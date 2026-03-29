Sözcü TV'de Özlem Gürses'ten kirli oyun! CHP'li tacizci başkanın skandalını AK Parti'ye yıktı!
Fondaş medyanın ekran yüzlerinden Özlem Gürses, Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkındaki korkunç iddiaları anlatırken büyük bir yalana imza attı. Çocuk tacizcisi CHP’li Hasbi Dede'yi canlı yayında "AK Partili" ilan eden Gürses, kendi mahallesindeki pisliği iktidar partisine bulaştırmaya çalıştı.
Görele'nin CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkındaki çocuk istismarı iddiaları gündemi sarsarken, Özlem Gürses bu rezaleti AK Parti'nin üzerine yıkmaya kalktı.
CHP'li başkanın skandalını örtbas etmek için AK Parti iftirası!
"AK Partili belediye başkanı" diyerek halkı açıkça yanıltan Gürses, partisinin adını gizleyerek kirli bir algı operasyonuna soyundu. Kendi belediyelerindeki ahlaki çöküşü gizlemek için yalan siyasetine sarılan bu zihniyet, gerçekler karşısında bir kez daha suçüstü yakalandı.
"Kaza şüpheli" imasıyla suikast senaryosu yazdı!
İstismara uğradığı iddia edilen çocuğun bir trafik kazası geçirmesini "şüpheli" bulan Gürses, sanki bir susturma operasyonu yapılmış gibi alçakça imalarda bulundu. Takipçisi olacağını iddia ettiği olayı anlatırken failin partisini kasıtlı olarak yanlış söylemesi, niyetinin adalet değil tetikçilik olduğunu belgeledi. CHP'li ismin adının karıştığı bu vahim tabloyu AK Parti etiketiyle pazarlamaya kalkan Gürses, gazetecilik ahlakını ayaklar altına aldı.
