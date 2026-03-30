Japon bilim adamı uyardı! ‘450 yıldır enerji birikiyor'

Kepez Belediyesi'nin bu yıl 'İnsan Okur' mottosuyla düzenleyeceği Kepez Kitap Fuarı, 27 Mart Cuma günü kapılarını açtı. Fuar'ın 4'üncü gününde Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, çocuklar için deprem farkındalığını anlatmak için geldi. Moriwaki, depreme ilişkin de İHA'ya özel açıklamalarda bulunu.

"ANTALYA İÇİN BÜYÜK BİR DEPREM BEKLEMİYORUM"

Antalya'da yakın tarihte meydana gelen 3 ve 4 büyüklüklerinde 2 depremi değerlendiren Yoshinori Moriwaki, "Burası için büyük bir depreme beklemiyoruz. Ancak yumuşak zeminse küçük depremde de bina için sıkıntı olabilir. Antalya'da en fazla 5 büyüklüğüne kadar bile deprem beklemiyoruz ama Kaş tarafında biraz risk var. Fakat orası da Antalya oraya biraz uzak" dedi.

MARMARA GÜNEY KOLUNDAKİ FAY HATTI

Marmara bölgesi için beklenen depreme ilişkin görüşlerini ifade eden Moriwaki, şunları söyledi:

"1999 depreminde Yalova- Çınarcık'a kadar fay hattı kırıldı ve 1912'de Çanakkale Gelibolu tarafından Tekirdağ'a kadar kırıldı. Tekirdağ'dan Yalova Çınarcık'a kadar 170 kilometre var. Bu bir kerede kırılıyorsa 7.5 civarında büyük deprem bekleniyordu ama geçen yıl 23 Nisan'da Silivri tarafında, yani 170 kilometrelik alanın orta fay hattında kırıldığını söylediler. Küçükçekmece'den Yalova Çınarcık'a kadar sadece 70 kilometre. Büyük deprem, 7'nin üzerinde deprem olması için 150 km olması lazım. Onun için Kuzeyinde risk azaldı. Ancak hiç gelmez diye söyleyemeyiz ama Güney kolundaki fay hattı, Gemlik, Bursa, Bandırma ve Balıkesir'e gidiyor. O fay hattı uzun zamandır kırılmadı ve risk var diyebiliriz. Bunu tam olarak ne zaman olacağını söylemek mümkün değil. Genel olarak 30 sene içinde 7 büyüklüğünde yüzde 60 ya da 70 gerçekleşebilir diye söyleyebiliriz."

'BURASI RİSKLİ'

6 Şubat 2023 yılındaki Kahramanmaraş merkezli depremde, 400 yıllık bir enerji birikimin sonucu meydana geldiğine dikkati çeken Moriwaki, "Enerji çok biriktirdiği için bir günde 2 büyük deprem oldu. Bandırma'da tarafında 450 yıldan fazla deprem olmadı ve burası riskli. Ancak orada çok yüksek bina yok ve genel olarak zemini iyi. Bandırma'da yaşanacak bir deprem, İstanbul'daki yumuşak zemin kısımlarında etkili olabilir" diye konuştu.

Moriwaki, 2018 yılından sonra Japonya ve Türkiye'nin deprem konusundaki yönetmeliğin aynı seviyeye geldiğini ancak uygulamada ise farklılıklar yaşandığını kaydetti. Japonya'nın bu yönetmelikleri yüzde yüz uyguladığını ancak Türkiye'nin ise maalesef izinsiz ve kaçak yapıların fazla olduğunu ve bunun da sıkıntıları beraberinde getirdiğini kaydetti. Kentsel dönüşümün de önemli olduğuna vurgu yapan Moriwaki, yapılan binaların da sağlamlığına dikkat edilmesi ve küçük yaştan çocuklara eğitim verilmesi gerektiğini söyledi.