Trump, Erdoğan için ‘Harika lider’ dedi, Ekrem cezaevinde çatladı!

ABD Başkanı Donald Trump 28 Mart'ta savaşın 29. gününde yaptığı bir konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye’den de bahsederek “Bence Türkiye şahane bir ülke ve Erdoğan da harika bir lider” demişti. Trump’ın bu sözü yolsuzluktan tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılınca CHP’nin cezaevinden kurtarmak için sözde Cumhurbaşkanı aday adayı ilan Ekrem İmamoğlu’nu küplere bindirdi.

İSİM VERMEDEN ERDOĞAN’I HEDEF ALDI

İmamoğlu’nun yönlendirdiği sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda isim vermeden Cumhurbaşkanı Erdoğan hedef alındı. Paylaşımda “Bölgemizde savaş ve gerilim tırmanırken, en temel dış politika önceliğimiz ulusal çıkarlarımızı korumak, ülkemizi çatışmanın dışında tutmak ve barışçı çözüm kanallarını güçlendirmektir. Bu tutum, tam bağımsız dış politika anlayışının gereğidir. Türkiye’nin atacağı adımlar, Washington’dan gelecek yönlendirme ya da övgülere göre belirlenemez. Ülkemizin menfaatleri, halkımızın menfaatleridir” denildi.