TÜVTÜRK'te polisi öldüren 4 sanığa 14'er yıl hapis istendi
Gündem

TÜVTÜRK’te polisi öldüren 4 sanığa 14’er yıl hapis istendi

TÜVTÜRK’te polisi öldüren 4 sanığa 14’er yıl hapis istendi

Ankara’daki TÜVTÜRK araç muayene istasyonunda darbedilen polis memuru Melih Okan Keskin’in hayatını kaybetmesine ilişkin 4 sanık, “kasten yaralama sonucu ölüme neden olma” suçundan 14’er yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 2 Şubat’ta TÜVTÜRK İvedik Araç Muayene İstasyonu’nda çıkan arbede, polis memuru Melih Okan Keskin’in hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Keskin, yaşanan kavgadan sonra tedavi gördüğü hastanede 5 Şubat’ta yaşamını yitirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, olayın kamera kayıtlarıyla desteklendiği ve sanıkların Keskin’e yönelik eylemlerinin detayları yer aldı.

KAMERA KAYITLARI

Kayıtlara göre Rahman Görfidan ve Yiğitcan Karlar’ın Keskin’i itekleyerek dışarı çıkardı. Yiğitcan Karlar ise Keskin’e zıplayarak vurma girişiminde bulundu. Rahman Görfidan Keskin’in üzerine yürüdü, Murat Yıldırım yumruk attı, Saruhan Atasoy ise olay yerine araçla gelerek önce Keskin’in bacağına çarptı ardından yumruk attı. Olay sonrası polis ekiplerinin gelmesiyle Atasoy, Keskin’i aracıyla hastaneye götürdü.

ADLİ TIP RAPORU

Adli Tıp Kurumu raporuna göre Keskin’in ölümü, künt kafa travmasına bağlı kafa içi kanama nedeniyle gerçekleşti. Raporda, Keskin’in ölümü ile Saruhan Atasoy’un attığı yumruk arasında illiyet bağı olduğu bildirildi. İddianamede, diğer sanıkların da olay sırasında müşterek fail olarak hareket ettiği ve “kasten yaralama sonucu ölüme neden olma” suçunu işledikleri belirtildi.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların 14’er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul etti. İlk duruşma, 11 Haziran’da görülecek.

 

adam öldürmanin cezası 14 yıl öyle mi? tuh tuh bu ülkenin haline asla adam olmaz. iki sene yat çık. giden geldi mi? vatandaşa böylece kendi adaltini sağlama kapısı açılıyor. mafya bunun için var. alalmdığın alcağını alır. katili öldürür.
