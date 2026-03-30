Trafikte eksik ekipmana ağır fatura! Aracında bu malzemeler olmayan yandı: 1.246 TL ceza kesilecek!
Karayolları Trafik Kanunu kapsamında yapılan yeni düzenlemeyle, araçlarda bulundurulması zorunlu olan teknik teçhizatlar listesi güncellendi.
Emniyet ekiplerinin yapacağı denetimlerde; krikodan yangın tüpüne kadar hayati önem taşıyan malzemeleri eksik olan sürücülere göz açtırılmayacak ve anında 1.246 TL para cezası kesilecek.
Güvenli trafik akışı ve olası arıza/kaza durumlarında müdahale kabiliyetini artırmak amacıyla belirlenen zorunlu teçhizat listesi sürücülerin cebini yakacak cinsten. Yeni yönetmeliğe göre her araçta; kriko, bijon anahtarı, yedek ampul, pense, tornavida, el feneri, patinaj zinciri, yangın tüpü ve çekme halatı bulunması şart koşuldu. Bu malzemelerden birinin dahi eksik olması durumunda trafik polisleri cezai işlem uygulamaktan kaçınmayacak.
Karayolları Trafik Kanunu'nda araçlarda bulundurulması gereken teçhizatlar belirlendi.
- Kriko
- Bijon anahtarı
- Ampul
- Pense
- Tornavida
- El feneri
- Patinaj zinciri
- Yangın tüpü
- Çekme halatı
Bulundurmayan sürücülere 1.246 TL para cezası uygulanacak.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23