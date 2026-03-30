  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Otomotiv
14
Yeniakit Publisher
Trafikte eksik ekipmana ağır fatura! Aracında bu malzemeler olmayan yandı: 1.246 TL ceza kesilecek!
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Trafikte eksik ekipmana ağır fatura! Aracında bu malzemeler olmayan yandı: 1.246 TL ceza kesilecek!

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında yapılan yeni düzenlemeyle, araçlarda bulundurulması zorunlu olan teknik teçhizatlar listesi güncellendi.

#1
Foto - Trafikte eksik ekipmana ağır fatura! Aracında bu malzemeler olmayan yandı: 1.246 TL ceza kesilecek!

Emniyet ekiplerinin yapacağı denetimlerde; krikodan yangın tüpüne kadar hayati önem taşıyan malzemeleri eksik olan sürücülere göz açtırılmayacak ve anında 1.246 TL para cezası kesilecek.

#2
Foto - Trafikte eksik ekipmana ağır fatura! Aracında bu malzemeler olmayan yandı: 1.246 TL ceza kesilecek!

Güvenli trafik akışı ve olası arıza/kaza durumlarında müdahale kabiliyetini artırmak amacıyla belirlenen zorunlu teçhizat listesi sürücülerin cebini yakacak cinsten. Yeni yönetmeliğe göre her araçta; kriko, bijon anahtarı, yedek ampul, pense, tornavida, el feneri, patinaj zinciri, yangın tüpü ve çekme halatı bulunması şart koşuldu. Bu malzemelerden birinin dahi eksik olması durumunda trafik polisleri cezai işlem uygulamaktan kaçınmayacak.

#3
Foto - Trafikte eksik ekipmana ağır fatura! Aracında bu malzemeler olmayan yandı: 1.246 TL ceza kesilecek!

Karayolları Trafik Kanunu'nda araçlarda bulundurulması gereken teçhizatlar belirlendi.

#4
Foto - Trafikte eksik ekipmana ağır fatura! Aracında bu malzemeler olmayan yandı: 1.246 TL ceza kesilecek!

- Kriko

#5
Foto - Trafikte eksik ekipmana ağır fatura! Aracında bu malzemeler olmayan yandı: 1.246 TL ceza kesilecek!

- Bijon anahtarı

#6
Foto - Trafikte eksik ekipmana ağır fatura! Aracında bu malzemeler olmayan yandı: 1.246 TL ceza kesilecek!

- Ampul

#7
Foto - Trafikte eksik ekipmana ağır fatura! Aracında bu malzemeler olmayan yandı: 1.246 TL ceza kesilecek!

- Pense

#8
Foto - Trafikte eksik ekipmana ağır fatura! Aracında bu malzemeler olmayan yandı: 1.246 TL ceza kesilecek!

- Tornavida

#9
Foto - Trafikte eksik ekipmana ağır fatura! Aracında bu malzemeler olmayan yandı: 1.246 TL ceza kesilecek!

- El feneri

#10
Foto - Trafikte eksik ekipmana ağır fatura! Aracında bu malzemeler olmayan yandı: 1.246 TL ceza kesilecek!

- Patinaj zinciri

#11
Foto - Trafikte eksik ekipmana ağır fatura! Aracında bu malzemeler olmayan yandı: 1.246 TL ceza kesilecek!

- Yangın tüpü

#12
Foto - Trafikte eksik ekipmana ağır fatura! Aracında bu malzemeler olmayan yandı: 1.246 TL ceza kesilecek!

- Çekme halatı

#13
Foto - Trafikte eksik ekipmana ağır fatura! Aracında bu malzemeler olmayan yandı: 1.246 TL ceza kesilecek!

Bulundurmayan sürücülere 1.246 TL para cezası uygulanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23