Galatasaray'dan 'Milli' operasyon! 3 yıldızla görüşmeler başladı!

Üst üste 4. şampiyonluğa koşan Galatasaray'da tüm gözler yaz transfer sezonunda yapılacak hamlelere çevrildi.

Dünyaca ünlü yıldızlarla şimdiden görüşmelere başlayan Cimbom'da bir yandan da yerli oyuncularla görüşmeler yapılıyor. Galatasaray, yabancı sınırını da gözeterek 3 milli yıldızla şimdiden masaya oturdu.

Süper Lig'de üst üste dördüncü şampiyonluğuna koşan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiliz şampiyonu Liverpool'a elenerek, çeyrek finalin kapısından döndü. Gelecek sezon hedeflerini daha da yukarı çıkaran Cimbom, bu doğrultuda kadro planlamasına şimdiden başladı.

Bu sezon 400 milyon euroya yakın bir gelir elde eden Galatasaray, eksik bölgelerini tamamlayarak alternatifleri kuvvetli şekilde sezona giriş yapmak istiyor.

Bir yandan dünya yıldızlarıyla temaslara şimdiden başlayan sarı kırmızılı yönetim, bir yandan da 'milli operasyon' adı verilen hamleyi yapmaya hazırlanıyor. Öyle ki bu sezon 12+2 olan yabancı sınırı, gelecek sezon 10+2'ye düşecek. Bu sebeple yerli oyuncuları gözüne kestiren Cimbom, 3 milli oyuncuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

İşte operasyonun detayları...

OZAN KABAK

Galatasaray, kulübün altyapısından yetişen ve şu anda Bundesliga'da Hoffenheim forması giyen Ozan Kabak ile ilgileniyor.

Galatasaray, takım kalitesini artırmak ve daha az yabancı oyuncuyla yol almak için çalışmalara girişti. Sarı-kırmızılılar, yaz dönemi için çok sayıda milli futbolcuyu radarına aldı.

Hoffenheim ile iyi bir sezon geçiren ve yazın serbest kalacak olan Ozan Kabak’ın da stoper bölgesine düşünüldüğü belirtildi.

26 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray'a geri dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Ozan Kabak için daha önce İtalya iddiası da gündeme gelmiş ve İtalya'dan milli oyuncuya ilgi olduğu öne sürülmüştü.

Hoffenheim forması altında bu sezon 19 maçta süre bulan Ozan Kabak, 4 kez ağları havalandırdı.

HAKAN ÇALHANOĞLU

Galatasaray, yaz ve ara transfer döneminde de gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu'ndan vazgeçmiyor.

Hakan Çalhanoğlu ile geçen yaz da ilgilenen ama bonservise takılan Galatasaray bu sefer daha düşük rakamlara işi çözmek istiyor.

Inter'in de bu kez 10 milyon euro seviyesine inmesinin beklendiği ifade edildi.

Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesinin son senesi olması ve tecrübeli futbolcunun gelmek istemesi de Galatasaray'ın masada elini güçlendirecek.

Inter forması altında bu sezon 26 maçta süre bulan 32 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu, 9 gol attı ve 4 asist yaptı.

ZEKİ ÇELİK

Roma forması giyen Zeki Çelik, transferde önemli takımların listesinde yer alıyor.

İtalyan ekibiyle sözleşmesinin son yılında olan ve yeni sözleşme için henüz anlaşamayan milli futbolcu, Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunuyor.

Yaz transfer döneminde takımdaki yerli kalitesini arttırmak isteyen Galatasaray, 29 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor.

Galatasaray, Roma formasıyla iyi bir performans sergileyen Zeki Çelik'i de kaptırmak istemiyor. Serbest kalacak olan Zeki ile Juventus ve Stuttgart da ilgileniyor.

Roma forması altında bu sezon 37 maçta süre bulan Zeki Çelik, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.

(Milliyet)