Küfürbaz Fatih fuhuşçu başkanı yazarken yine ağzını bozdu: Hemen s.ktir edilmeli!

Fatih Altaylı ‘Libido ve siyaset’ başlıklı yazısında CHP’de bir dönem fuhuş rezaleti yüzünden genel başkanın bile koltuğundan olduğunu hatırlatarak 21 yaşındaki belediye çalışanı ile otel odasında basılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın bugün hemen partiden atılması çağrısı yaptı.

Altaylı’nın yazısının ilgili kısmı özetle şöyle: “Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da CHP’li belediyelere yönelik operasyonlardan payını aldı ama ilginç bir şekilde Uşak’ta, evindeyken değil Ankara’da seyahatte iken otel odasında gözaltına alındı.

Rezalet de burada patladı.

Yalım’ın odasına gelen polisler belediye başkanının yanında 21 yaşında genç bir kadın da buldular.

CHP’li olunca başkanın yanındaki kadının adı tüm medyaya servis edildi, görüntüleri iktidara yakın kanallarda erotik film edasıyla oynatıldı.

SUÇ DEĞİL AMA REZALET!

Peki Başkan’ın evlilik dışı ilişkisi suç mu!

Suç değil elbet ama ayıp.

Belediye çalışanıyla olması katmerli edepsizlik.

21 yaşında. Çocuk sayılır.

Anası babası kamu kurumu diye gönül rahatlığı ile emanet etmiş belki de.

CHP’de genel başkan da koltuğundan olmuştu.

KİMSE SAVUNMAMALI

Bir yanda CHP memleket elden gidiyor diye bağıracak.

Özgür Özel meydan meydan gezip 100 miting yapacak, anası ağlayacak.

Uşak Belediye Başkanı uçkurunu tutamadığı için, Ankara seyahatine yanında sevgilisini götürmeden duramadığı için parti hedef olacak.

CHP bu herifi bugün partiden atmalı, hatta s.ktir etmeli.

İdeolojisi ve memleket aşkı donunun içindekinden daha önemsiz olanın siyasette işi yok.

Libidosuna memleketi feda edeni kimse savunmamalı.