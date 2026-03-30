"Avrupa'nın Pablo Escobar'ı" Baybaşinlere Ağır Darbe
Gündem

"Avrupa'nın Pablo Escobar'ı" Baybaşinlere Ağır Darbe

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve EUROPOL iş birliğiyle yürütülen dev operasyonla, "Baybaşin" suç örgütünün sigara kaçakçılığı şebekesi çökertildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin yakından takip ettiği operasyon, Avrupa genelinde faaliyet gösteren örgütün finans kaynaklarına büyük bir darbe vurdu.

İtalya, Polonya, Fransa, Birleşik Krallık ve İsviçre kolluk kuvvetlerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyon, suç örgütünün uluslararası sigara kaçakçılığı sistemini hedef aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar, örgütün yasadışı yollarla elde ettiği geliri nasıl akladığını da gün yüzüne çıkardı.

Kirli Para Aydın ve Diyarbakır’da Aklanmış

KOM ve MASAK tarafından yapılan incelemeler sonucunda;

  • Örgüt lideri Hasan Ferhat Baybaşin ve yöneticisi Çağdaş Duran’ın, kaçakçılıktan kazandıkları paraları Türkiye’de akladıkları tespit edildi.
  • Suç gelirlerinin, Diyarbakır merkezli iki şirket ve Aydın ilindeki gayrimenkul yatırımları üzerinden sisteme sokulduğu belirlendi.

Tüm Mal Varlıklarına El Konuldu

Soruşturma kapsamında 9 şüphelinin tüm mal varlığına yönelik ağır tedbirler alındı:

  • Diyarbakır’daki şirket hisselerine,
  • Aydın’daki tüm taşınmazlara ve araçlara,
  • Banka hesapları ile kripto varlık borsalarındaki tüm hak ve alacaklarına el konuldu.

Mavi Vatan'da kuş uçurtulmuyor! Bakan Çiftçi: "Zehir tacirlerine ve insan kaçakçılarına geçit yok!"

Gündem

Mavi Vatan’da kuş uçurtulmuyor! Bakan Çiftçi: "Zehir tacirlerine ve insan kaçakçılarına geçit yok!"

Tütün kaçakçılarına darbe: 79 ilde 42 imalathane deşifre edildi

Gündem

Tütün kaçakçılarına darbe: 79 ilde 42 imalathane deşifre edildi

Van'da kaçakçılığa darbe! Milyonluk ürünler ele geçirildi

Yerel

Van’da kaçakçılığa darbe! Milyonluk ürünler ele geçirildi

ben mafyalara kesinlikle inanmıyorum devletler bir mafya denen bozuntularla baş edemiyorlarsa daha ne için var
+90 (553) 313 94 23