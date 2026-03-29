Burcu Köksal belediye imkanlarını muhalifleri susturmak için mi kullanıyor? Gazete binası önünde tepki çeken hareketlilik

yeniakit.com.tr Sebahattin Ayan

CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal adeta kabadayılığa soyundu. Daha önce mühürletip para cezası verdiği ve iddiaya göre yöneticilerini hapse attırmaya çalıştığı Kocatepe Gazetesi’nin sesini kısmaya çalışan Köksal, skandal bir harekete imza attı.

Mahkemenin gazetenin lehine karar vermesi sonrası Köksal, belediye ekiplerine gazetenin önünü kazdırdı, bina girişinin önüne devasa çukur açtırdı!..

Bahane olarak ise, “Su kaçağı şikayeti var” denildi.

DİKKAT ÇEKEN YAZI

CHP’li Afyon Belediyesi’nin Kocatepe Gazetesi’ne yaşattıklarına dair gazete sahibi Sezer Küçükkurt bugün dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. “Suç kimde? Bu pozları verip, yayınlayanlarda mı? Yoksa hatırlattık diye bizde mi?” diye soran Küçükkurt, CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın, evladı yaşındaki belediye personeliyle otelde basılan CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ı makamında ziyaret ettiği görüntüyü hatırlattı. Aynı zamanda Küçükkurt, Yalım’ın Köksal çiftini evde ziyaret ettiği fotoğrafa da köşesinde yer verdi.

CHP Afyon İl Teşkilatı’nın, Özkan Yalım ile yakın ilişkileri olduğunu anımsatan Küçükkurt, teşkilat mensuplarının Uşak Belediye Başkanı ile çekilen görüntülerini de köşesine taşıdı.

“Bu gördüğünüz fotoğraf karelerinin hiçbirisini biz çekmedik. Kimisi Uşak Belediye Başkanlığında çekilmiş, kimisi Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı’nda… Kimisi Ankara’daki toplantılarda çekilmiş, kimisi Burcu Köksal ve ailesinin konutunda… Kimisi Burdur ve Uşak’ta yapılan CHP mitinglerinde, kimisi de CHP Afyonkarahisar İl Kongresinde” diyen Küçükkurt, yazısında şu ifadelere yer verdi:

“Siyasette görev almamızı suç ve kabahat gibi görenler, seçim sarhoşluğu ile etmediklerini bırakmadılar. Psikolojik rahatsızlıklarını bizim üzerimizde tatmin etmeye çalıştılar. Önce menfaat teklifi, sonrasında tehditlerle bizi yıldırabileceklerini sandılar… Hikaye uzun… Onları da anlatırız ama, bugün konumuz başka…

Ve sonunda, kavgacı, kaostan beslenen, hırçın ve tutarsız tavırlarının nirvanasına ulaştıklarında, her türlü yasal izni mevcut bulunan gazete binamızı mühürleyip, bizleri para cezası ile cezalandırıp sonrasında binamızı yıkmak ve en nihayetinde bize hapis cezası aldırmak için ellerindeki kamu gücünü kullandılar.

Yüce Türk Yargısı’na güvendik, Allah’a inandık. Elhamdülillah, bizi sevenlerin dua ve destekleri ile hukuki mücadelemizi başlattık ve haklılığımızı tamamen ispat ettik.”

KÖKSAL’IN ADAMLARI ÇUKUR KAZDI

Bu yazının yayınlandığı gün, Köksal’ın yönettiği belediyeye bağlı ekipler, şehrin en köklü yerel gazetesinin önünü kazdı!.. Sürekli, “Özgür basın” naraları atıp demokrasi cakası satan CHP’lilerin, daha önce kapattırmaya çalıştığı gazete binası önünde bugün yukarıda alıntılanan yazının yayınlanması sonrası kazı çalışması yapması büyük tepki çekti. Hem Afyonkarahisar halkı hem de siyasiler peş peşe Köksal’a tepkilerini dile getirdiler.

ZAMANLAMA MANİDAR

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, Kocatepe Gazetesi önüne “denk gelen” Afyonkarahisar Belediyesi çalışması hakkında paylaşım yaptı. AK Partili Arslan, şu ifadeleri kullandı:

“Afyonkarahisar’da Kocatepe Gazetesinin tam da kapısının önünde yaşanan bu zamanlaması manidar altyapı çalışması, siyasi literatüre geçecek cinsten bir tesadüf(!) olmuş. Basın özgürlüğü dendiğinde mangalda kül bırakmayanların, eleştirel sesler yükselince kepçeyle kapıya dayanması tam bir demokrasi şöleni. Afyonkarahisar’ın havası sert insanı merttir, Afyonkarahisar’da siyaset de mertçe yapılmalıdır, eleştiriye açık olmalı, doğru olduğunu bildiğimiz işleri yapmalıyız.

Bu günler de, mevki ve makamlar da bir gün geçecek ama bizler Afyon sokaklarında ömrümüz olduğunca yürümeye devam edeceğiz, karşı karşıya her zaman geleceğiz. Gelin siyaseti mertçe yapalım, siyasetin adını karalamayalım, bu tür hareketlere hiç gerek yok. Diyalog yolunu hep açık tutalım, tartışalım ama doğruyu birlikte bulalım. Zamanlama Manidar. Doğrunun her zaman yanındayız…”

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Turgay Şahin de CHP’li Köksal’a tepki gösterdi. Şahin, “Bir çukur var... Burada gördüğünüzü kastetmiyorum ama!” diye konuştu.

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Sevim ise, “CHP’li Afyonkarahisar Belediyesi sayesinde bakalım daha neler göreceğiz… Kocatepe Gazetesi önünde, zamanlaması oldukça manidar bir su patlağı… Sonuç: bina girişi kazılı, sokak kapalı. Basın özgürlüğüne yeni nesil yaklaşım: ‘Cumartesi, Pazar dinlemeyiz; kazarız… Kazdıkça özgürleşiriz!” ifadelerini kullandı.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Ali Özkaya da, “CHP’li Afyonkarahisar Belediyesine sorarsan basın özgürlüğü çok önemli bir anasayal haktır. Afyonkarahisar’ın en köklü Gazetesinin giriş kapısına bir zihniyeti yansıtmak için çukur kazıp fırsat buldukları ilk zaman diliminde su arızasını ararlar. Daha önce de kaçak kat ve depreme dayanıklılık aradıkları gibi. Eleştiriye bu kadar tahammülsüz olmak. Enişte niye bu kadar kızmış anlamadık” dedi.

TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Av. İbrahim Yurdunuseven, “Hafta sonu su arızası bahanesiyle bir yayın kuruluşunun giriş kapısının kazılıp olduğu gibi bırakılması maksatlı ve kasıtlıdır. Kocatepe Gazetemiz, ilimizin en köklü yayın kuruluşlarından biri olarak uzun yıllardır topluma hizmet etmiş bir yayın organıdır. Yıllardır özgür basın açıklamalarıyla gündeme gelen bir belediye başkanının, bu denli basın özgürlüğünü kısıtlaması abesle iştigaldir. Kocatepe Gazetesi’ne yapılan bu girişimi kınıyor, Afyonkarahisar Belediyesi’nin böyle bir uygulamaya alet edilmesini kabul edilemez buluyorum” açıklamasında bulundu.