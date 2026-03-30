Uçkur düşkünü Özkan Yalım'ın kirli çarkı: Valizdeki detay yeni skandalı ele verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması, CHP’li belediyelerdeki ahlaki tefessühün (çürüme) boyutlarını deşifre etti. Dosyaya giren kayıtlara göre; uçkur düşkünü Özkan Yalım, 21 Mart’ta İstanbul’dan uçağa atlayıp Gürcistan’ın kumar ve eğlence merkezi Batum’a uçtu. İzini kaybettirmek için "farklı güzergah" taktiği kullanan 21 yaşındaki sevgilisi S.A. ise karayoluyla Sarp Sınır Kapısı’ndan geçerek Batum’da başkanla buluştu. Millet hizmet beklerken, CHP’li başkanın sevgilisiyle yaptığı bu sınır ötesi sefahat, valizlerde unutulan uçak etiketleriyle yargı kayıtlarına "ihanet belgesi" olarak geçti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Uşak Belediyesi’ndeki rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin yeni detaylar gün yüzüne çıktı.

OTELDE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile birlikte 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, Yalım Ankara’da belediye çalışanı olduğu belirtilen S.A. (21) ile kaldığı otel odasında yakalanmıştı.

YURTDIŞI TATİLİ KAYITLARA YANSIDI

Sabah gazetesinin haberine göre; soruşturma dosyasına giren kayıtlarda, Yalım’ın belediye çalışanı sevgilisi S.A. ile yurtdışına tatil yaptığı tespit edildi. Kayıtlara göre Yalım, 21 Mart Cumartesi günü saat 11.30’da İstanbul Havalimanı’ndan çıkış yaparak 13.45’te kalkan uçakla Gürcistan’ın Batum kentine gitti ve 16.40’ta iniş yaptı.

FARKLI GÜZERGAHLARLA AYNI NOKTADA BULUŞTULAR

S.A.’nın ise 22 Mart Pazar günü saat 00.10’da Artvin Sarp Sınır Kapısı üzerinden yurtdışına geçtiği belirlendi. İkilinin farklı güzergâhlar kullanmalarına rağmen Batum’da buluşarak birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı.

VALİZ ETİKETLERİ DETAYLARI DOĞRULADI

Kayıtlara göre Yalım ve S.A., 24 Mart sabahı saat 06.52’de Sarp Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye giriş yaptı. Aynı gün Rize-Artvin Havalimanı’ndan Ankara’ya geçen ikili, Ankara’daki otelde düzenlenen operasyonda yakalandı. İkilinin valizlerinde bulunan uçak etiketleri de seyahati doğruladı.

İŞE GİTMEDEN MAAŞ

Öte yandan soruşturma kapsamında ortaya çıkan bir diğer çarpıcı bulgu ise belediyedeki kadro uygulamaları oldu. Özkan Yalım'ın ikinci sevgilisi olduğu belirlenen A.A.'nın 2024'te belediyede kadroya alındığı tespit edildi. Ancak A.A.'nın işe gitmeden maaş aldığı ve belediye imkânlarıyla yurtdışı seyahatleri yaptığı ortaya çıktı. Bu durum, belediyede "hayali personel" uygulamasını gözler önüne serdi.