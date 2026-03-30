Tabiat Parkı ilan edildi Dipsiz Göl Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor
Sivas’ta yer alan ve her mevsim farklı bir manzara sunan Dipsiz Göl Şelalesi’ndeki yapıların onarımı yüzde 90 seviyesine ulaştı. Sivas Kent merkezine 82, Doğanşar ilçesine 16 kilometre mesafede bulunan ve dört mevsim sunduğu eşsiz manzaralarla ziyaretçilerin ilgisini çeken Dipsiz Göl Şelalesi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Tabiat Parkı" ilan edilmesinin ardından yeni düzenlemelerle daha nitelikli bir turizm alanına dönüştürülüyor.