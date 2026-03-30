Tabiat Parkı ilan edildi Dipsiz Göl Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor

Dipsiz Göl Tabiat Parkı, zengin orman ekosistemi, peyzaj değerleri ve jeolojik yapısıyla doğa turizmi açısından önemli bir potansiyel barındırıyor. Alan, trekking, kuş gözlemi ve fotoğrafçılık gibi faaliyetlerle her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Doğal zenginliğiyle öne çıkan bölge, 2025 yılı Ocak ayında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından resmî olarak "Tabiat Parkı" ilan edildi. Bu sürecin ardından alanda altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarına hız verildi.