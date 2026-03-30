  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Karagöl, beyaz örtüyle kaplandı! Resmen şeker deposu: En çok kilo aldıran meyve açıklandı! TÜVTÜRK'teki skandalda yeni gelişme: Polis Melih Okan Keskin'i şehit eden katiler için karar verildi Bakan Ersoy'dan 2026 turizmi için kritik toplantı: Büyüme için ortak akıl vurgusu... Üst segmentte yeni rakip! Škoda Peaq’in ilk detayları geldi! Elektrikli SUV’un yeni yıldızı! ASELSAN hız kesmiyor! O endekse ilk sıradan girdi Araç sahiplerini ilgilendiriyor: Bunlar yoksa ceza kesilecek! Çelik Kanatlara Yerli Pençe: KAAN Milli Mühimmatlarla Donatılıyor Tabiat Parkı ilan edildi Dipsiz Göl Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor Türkiye robot ordusunu sahaya sürmüştü: Şimdi de onlar robot kurtlarla ilerlemeye başladılar
Doğa
9
Yeniakit Publisher
Tabiat Parkı ilan edildi Dipsiz Göl Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor
IHA Giriş Tarihi:

Tabiat Parkı ilan edildi Dipsiz Göl Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor

Sivas’ta yer alan ve her mevsim farklı bir manzara sunan Dipsiz Göl Şelalesi’ndeki yapıların onarımı yüzde 90 seviyesine ulaştı. Sivas Kent merkezine 82, Doğanşar ilçesine 16 kilometre mesafede bulunan ve dört mevsim sunduğu eşsiz manzaralarla ziyaretçilerin ilgisini çeken Dipsiz Göl Şelalesi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Tabiat Parkı" ilan edilmesinin ardından yeni düzenlemelerle daha nitelikli bir turizm alanına dönüştürülüyor.

#1
Yaklaşık 50 metre yükseklikten ince bir çizgi halinde süzülerek dökülen suyun oluşturduğu şelale, ilkbaharda mavi ve yeşil tonlarıyla göz alıcı bir güzellik sunarken, sonbaharda sarı ve kızıl renklerin hâkim olduğu geniş bir pastel yelpazesiyle ziyaretçilere benzersiz bir görüntü şöleni sunuyor.

#2
Yamaçtan yaklaşık 100 metrelik metal merdivenle ulaşılabilen şelale bölgesinde suyun aktığı noktalarda oluşan doğal sarkıtlar da dikkat çekiyor. İnce yapısı nedeniyle "gelinlik" benzetmesi yapılan şelale, çevresindeki sık orman dokusuyla doğaseverler için etkileyici bir atmosfer oluşturuyor.

#3
Dipsiz Göl Tabiat Parkı, zengin orman ekosistemi, peyzaj değerleri ve jeolojik yapısıyla doğa turizmi açısından önemli bir potansiyel barındırıyor. Alan, trekking, kuş gözlemi ve fotoğrafçılık gibi faaliyetlerle her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Doğal zenginliğiyle öne çıkan bölge, 2025 yılı Ocak ayında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından resmî olarak "Tabiat Parkı" ilan edildi. Bu sürecin ardından alanda altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarına hız verildi.

#4
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, bölgeye giderek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. İncelemeler sonrası açıklamalarda bulunan Vali Şimşek, bölgede önemli iyileştirmelerin devam ettiğini belirterek, "Doğanşar ilçesi ziyareti kapsamında Dipsiz Göl'deyiz.

#5
Doğa Koruma ve Millî Parklar Bölge Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmaları yerinde görüyoruz. Burası gerçekten doğa harikası bir alan. Her mevsim farklı renk tonlarıyla, temiz havası ve serin sularıyla görülmesi gereken bir tabiat varlığı. Her yıl binlerce ziyaretçi ağırlıyoruz.

#6
Buranın korunması ve koruma-kullanma dengesinin gözetilerek geliştirilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Bildiğiniz üzere burası geçtiğimiz ocak ayında Tabiat Parkı ilan edildi ve hemen ardından mevcut yapıların onarımına başlandı. Şu anda onarımlarda yüzde 90 seviyesine ulaşmış durumdayız" dedi.

#7
Gelişim planı doğrultusunda bölgeye yeni cazibe alanları kazandırmayı hedeflediklerini söyleyen Vali Şimşek, "Seyir terası, kamp alanı, kamelyaların onarımı ve yeni yürüyüş yolları bu çalışmalar arasında yer alıyor. Amacımız, koruma-kullanma dengesini gözeterek vatandaşlarımızın bu eşsiz doğal alandan en iyi şekilde faydalanmasını sağlamak.

#8
Çalışmalarımızın şimdiden hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Dipsiz Göl Tabiat Parkı'nda yürütülen çalışmalarla bölgenin doğa turizmi açısından daha da cazip hale getirilmesi hedefleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23