İş dünyasından yoğun ilgi... Kemerlerinizi bağlayın!

İSTANBUL Havalimanı'nın ilk fazı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açıldı. Dünyanın en büyük havalimanlarından biri olacak havalimanının ilk etabının açılışına dünyanın dört bir yanından gelen 50'nin üzerinde üst düzey konuk şahitlik etti. KDV dahil 26 milyar 140 milyon Euro’luk yapım, işletme ve devir bedeliyle ihalesini kazanan Limak/Kolin/Cengiz/Mapa/Kalyon Ortak Girişim Grubu'nca inşa edilen, yıllık 90 milyon yolcu kapasiteli havalimanının ilk fazda, 1.4 milyon metrekarelik ana terminal binası, 2 pist, Hava Trafik Kontrol Kulesi ve destek binaları bulunuyor. 42 ayda tamamlanan ilk fazda yaklaşık 200 bin işçi çalıştı.

Toplamda 76.5 milyon metrekarelik alan üzerine kurulan havalimanının ilk fazının açılması için 10 milyar Euro’luk yatırım yapıldığı belirtilirken, havalimanının diğer etaplarının da yolcu artışlarına bağlı olarak 2023'e kadar tamamlanacağı bildirildi. Özel sektör kaynaklarıyla Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle inşa edilen havalimanı, tamamlandığında 6 bağımsız pisti, 500 uçak kapasitesi, 70 bin araçlık açık ve kapalı otoparkı ve yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanınlarından biri olacak. Bu arada, Ortak Girişim Grubu, 25 yılda, yıllık KDV dahil 1.1 milyar Euro olmak üzere 22.1 milyar Euro kira ödeyecek.





5 iniş 5 kalkış

İlk etapta günlük 5 kalkış ve 5 inişin olacağı havalimanında, THY iç hatlarda 31 Ekim'de Ankara, 1 Kasım'da Antalya, 2 Kasım'da İzmir'e ilk uçuşu gerçekleştirecek. İlk yurtdışı uçuş ise 1 Kasım'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve 8 Kasım'da Azerbaycan'a yapılacak. Yıl sonuna kadar taşınmanın tamamlanmasının ardından piste günde 2 bin uçak iniş-kalkış yapabilecek, 350'den fazla noktaya uçuş gerçekleştirilecek. Havalimanı, 250 havayolu şirketine hizmet verecek. İstanbul Havalimanı, Airbus A380 ve Boeing 747-8 gibi süper jumbo uçaklarının rahatlıkla yanaşabileceği bir terminale sahip. Robotlar, yapay zeka, yüz tanıma ya da diğer kişisel bilgilerle işlem yapabilmeye olanak sağlayan havalimanı, yolcuların rahatı ve konforu için akıllı sistem, kablosuz internet, telsiz ve yeni nesil GSM altyapısı ile LTE, sensör ve konuşan 'nesneler' gibi son teknolojilerle donatıldı. Havalimanının güvenliği 3 bin 500 güvenlik görevlisi ve son teknoloji 9 bin kamera ile sağlanacak. Güvenlik aynı zamanda terminal içinde bulunan sanal kuleden idare edilecek.

BAGAJ SİSTEMİ

İstanbul Havalimanı'nda bagaj bekleme süresi de azalacak. Saatte 10 bin 800 bagaj işletme kabiliyeti olan 42 kilometre uzunluğundaki bagaj sistemiyle 13 check-in adasından toplanacak bagajlar uçaklara ve yolculara vakit kaybettirmeden ulaşacak. Erken gelen bagajların depolanması için EBS (Erken Bavul Sistemi) devrede olacak.

10 ülkede ilan verdi

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM), İstanbul Havalimanı’nın açılışı kapsamında uluslararası boyutta tanıtım kampanyası başlattı. Türkiye Tanıtım Grubu’nun (TTG) iletişimini yönettiği yurt içi ve yurtdışı kampanya ile 10 ülkede İstanbul Havalimanı’nın kargo kapasitesiyle Türk ihracatçısının gücüne dikkat çekiliyor. “Dünya küçülüyor, ihracatımız büyüyor” sloganıyla başlatılan tanıtım kampanyasıyla İstanbul Yeni Havalimanı’nın kargo kapasitesi ve lojistik üssü ile Türkiye’den artık daha fazla ürün çeşidinin dünyanın dört bir yanına zamanında ulaştırılacağı mesajı verildi. TİM Başkanı İsmail Gülle, “Havalimanımız ihracatta yeni rekorlara imza atmamızı sağlayacak. 1.6 milyon metrekare lojistik alanı ve 5.5 milyon ton kargo kapasitesiyle İstanbul Havalimanı, daha fazla ürünümüzü dünyaya ulaştırmak açısından bizi çok mutlu ediyor” dedi.

342 milyon euro dış hat yolcu garantisi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmasında verdiği bilgilere göre İstanbul Havalimanı için Hazine garantisi verilmedi. Erdoğan, sadece 342 milyon Euro dış hat yolcu garantisi verildiğini dile getirdi. Erdoğan’ın verdiği bilgiler şöyle: “Yatırım bedeli 10 milyar 247 bin Euro. Devlete bu kira sürecinde 22 milyar 152 bin Euro olmak üzere 32.4 milyar Euro ekonomik büyüklüğü ifade ediyor. İlk etabın finansmanının 4.5 milyarlık kısmı Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank ile sağlanmasını çok önemli görüyorum. Toplam bütçe içerisinde sembolik bir rakamı ifade eden projenin işletme süresinin 12 yılı, 342 milyon Euro dış hat yolcu garanti edilmiştir. Teknoloji alanındaki öncülüğü ile akıllı havalimanı olarak faaliyet gösterecektir. Avrupa hava sahasının yeniden düzenlenmesi gerekecektir. Uçuşların güzergahı büyük ölçüde değişecektir. Ülkemizdeki havalimanı sayısı göreve geldiğimizde 26’ydı. Bugün 56’ya çıkarmış bulunuyoruz. Önümüzdeki dönemde inşası devam edenlerle 64’e çıkacaktır. Destinasyon olarak dünyada bir numarayız. Havacılık sektörümüzün cirosu 2.2 milyar dolardan 25 milyar dolara yükselmiştir. Bu başarılara son 5 yılda yaşadığımız nice provakasyona, nice tuzağa ve nice saldırıya rağmen imzayı attık.”

İş dünyasından yoğun ilgi

HAVALİMANININ açılışına iş dünyasından büyük ilgi vardı. Aziz Yıldırım, Ali Ağaoğlu, Ferit Şahenk, Hüsnü Özyeğin, Abdürrahim Albayrak, Murat Özyeğin, Murat Ersoy, Hamdi Akın’ın da aralarında bulunduğu iş dünyasından çok sayıda davetli de havalimanına geldi. Törene Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, eşi Revna Demirören ve kızı Yelda Demirören, Demirören Holding Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay ve eşi işadamı Kıvanç Oktay, Demirören Medya Grubu Başkanı ve Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal da katıldılar. Bankacılardan da ilgi büyüktü. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan açılışta hazır bulundular. Öte yandan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi de, havalimanından Ankara, Antalya, İzmir, Ercan ve Bakü’ye promosyon fiyatlarıyla yapılan rezervasyonun 21 bini aştığını bildirdi.





Havalimanında ilk gün

İSTANBUL Havalimanı’nın açılışı şehre tarihi bir gün yaşattı. Sabahtan başlayan hazırlıkları yerinde görebilmek için dün öğlen saat 12.00 civarında havalimanına ulaştık. Yol boyunca Kuzey Marmara Otoyolu ve bağlantı yollarında yoğun güvenlik önlemleri göze çarptı. Ana terminalinde 7 giriş kapısına sahip olan havalimanına iki numaralı kapıdan girdik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılış konuşmasını yapacağı platform ise dış hatlar giden yolcu bölümünün önünde kuruldu. Platformda dikkat çeken detay ise kürsü oldu. Kürsü havalimanının kontrol kulesi şekilde dizayn edilmişti. Kontrol kulesi görünümündeki kürsünün, açılışı organizasyonunu üstlenen firma tarafından yaptırıldığı öğrenildi.



Havalimanında ilk dikkati çeken self check-in için kullanılan cihazlar. Atatürk Havalimanı’nda THY tarafından kullanılan kırmızı ağırlıklı self check-in cihazları yenilenmiş. Gri ağırlıktaki cihazların sayısı da bir hayli fazlaydı. Havalimanı içindeki bazı mağazalar da açılmış.

Çay ve simit ikramı



Açılış için binlerce kişi saatler öncesinde havalimanındaki yerini aldı. Büyük bir düzen içinde hazırlanan cam görünümlü sandalyeler terminal binasına girenleri karşıladı. Terminal binasına giriş yapan yerli yabancı neredeyse herkes ilk önce telefonlarını çıkarıp çekim yapmaya başladı. Bu ara THY’nin kabin görevlileri için yeni hazırlanan kıyafetleri de ilk kez görücüye çıktı. Açılış sonrasında resepsiyon alanında yemek hizmetini DO&CO firması üstlenmiş. DO&CO’nun ilk etapta ikram ettikleri arasında su, kraker, kuruyemiş, kuru meyve ve su bulunuyordu. Terminal binasında hizmet veren Simit Sarayı da davetlilere çay ve simit ikram etti.

Dünyaya bağlayacaklar



Turkcell ve Huawei havalimanının dijital alt yapısını kurdu. Havalimanını kullanan yolcular, 4.5G hızında internetten faydalanacak. Türk Telekom da, havalimanında 165 km fiber optik kablo çekimi ve 18 km altyapı çalışması yaptı ve enerji ile iletim sistemlerini çoklu arızalara karşı tam korumalı kurdu. Vodafone, havalimanının ilk çağrısını yapan ve ilk yapay zeka teknoloji denemelerini gerçekleştirdi.





90 milyonun gözü ekranda



HAVALİMANINDA ekranları Vestel yaptı. Yeni havalimanında yolcular, bin 300 adet 49 inç ve bin 850 adet 55 inç bilgilendirme ekranından uçuşlarını takip edebilecekler. Özel ince tasarıma sahip, uzun panel ömrü bulunan ekranlar 178 derece görüş açısına sahip.

27 aya sığan teslimat





Thyssenkrupp Elevator, İstanbul Yeni Havalimanı’ndaki 143 yolcu biniş köprüsünü ve 4 asansörünü kapsayan tam kapsamlı mobilite çözüm paketini 27 ay gibi kısa bir süre içinde teslim etmeyi başardı. Öte yandan THY’yi havalimanına Arkas Lojistik taşıyacak. Taşınmanın 5 binden fazla TIR ile 45 saatte tamamlanması hedefleniyor. Ayrıca havalimanı her yıl ısıya dönüşen enerjiden 130 bin Euro tasarruf sağlayacak.







HAVALİMANINA yolcu taşıyacak HAVAİST otobüsleri açılışta sergilendi. İstanbul kartların kullanılacağı otobüslerde, fiyatlar yıl sonu kadar yüzde 50 indirimli olacak. Havalimanına yolcu taşıyacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletmeleri A.Ş.’ye ait HAVAİST otobüsleri tarafından gerçekleşecek.



