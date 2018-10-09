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İş dünyasından enflasyon açıklaması

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ve MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, enflasyona ilişkin mücadele mesajı verdi.

09 Ekim 2018 Salı 13:55
İş dünyasından enflasyon açıklaması

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantı ile açıklanıyor.

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan ve TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik'ten Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklayacağı, Enflasyonla Mücadele Programı'na destek açıklamaları geldi.

"Programı sonuna kadar destekliyoruz'

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, "Enflasyon, hedeflerimizin önünde bir pranga gibi duruyor. Topyekun mücadele kararını sonuna kadar destekliyoruz" dedi.

"Gerekeni yapacağız'

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ise "Enflasyonun kalıcı olarak sorun olmaktan çıkması gerekiyor. Programın başarısı için gereken ne varsa yapmaya hazırız" ifadelerine yer verdi.

 

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 13:55
  1. İstanbul
  2. TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik
  3. tüsiad
  4. Enflasyon

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