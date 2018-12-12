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İş dünyası yılın son zirvesinde buluşuyor

İş dünyasının temsilcileri, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker’in ev sahibi olarak yer alacağı, Sürdürülebilir Gelecek İçin Liderler Zirvesinde de önemli açıklamalarda bulunacak.

12 Aralık 2018 Çarşamba 10:11
İş dünyası yılın son zirvesinde buluşuyor

2018’i uğurlamaya hazırlanan iş dünyası geleceğe dönük planlarıyla ilgili açıklamalarını farklı platformlarda dile getirmeye devam ediyor. İş dünyasının temsilcileri, 19 Aralık’ta İstanbul’da düzenlenecek Sürdürülebilir Gelecek İçin Liderler Zirvesinde de önemli açıklamalarda bulunacak. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker’in ev sahibi olarak yer alacağı zirveye; MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı, Ziylan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyükekşi, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Zorlu ve Albayrak Holding CEO’su Ömer Bolat’ın da bulunduğu yöneticilerin katılması planlanıyor.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 10:11
  1. İstanbul
  2. Sürdürülebilir Gelecek İçin Liderler Zirvesi
  3. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker
  4. MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan
  5. Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner
  6. Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı
  7. Ziylan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyükekşi
  8. Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Zorlu
  9. Albayrak Holding CEO’su Ömer Bolat

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