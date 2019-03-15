İş dünyası istihdam seferberliği için buluşuyor Cumhurbaşkanlığı himayesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliğinde yürütülen “İstihdam Seferberliği 2019” İstanbul’da masaya yatırılıyor.

İstanbul Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde; TOBB, İstanbul’daki meslek odaları ve iş dünyasının önde gelen temsilcileriyle “İstihdam Seferberliği 2019 İstanbul Buluşması” gerçekleştirilecek. Bugün Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak etkinliğe Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ile İstanbul iş dünyasının temsilcileri katılacak.



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