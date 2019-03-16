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İş dünyası harekete geçti! Hedef 2.5 milyon istihdam

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı İstihdam Seferberliği’ne sanayi ve ticaret odaları tam destek veriyor. 2019’da 2.5 milyon ilave istihdam oluşturmak için teyakkuza geçen odalar, üyelerine hükümetin sunduğu teşvikleri tanıtıyor ve firmaları çalışan sayılarını artırmaya davet ediyor.

16 Mart 2019 Cumartesi 09:28
İş dünyası harekete geçti! Hedef 2.5 milyon istihdam

 Buğra Kardan 

İşsizliği azaltmak için düğmeye basan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla hayata geçen İstihdam Seferberliği’ne 81 ilin sanayi ve ticaret odaları da önemli katkı yapıyor. Seferberlik kapsamında 2019’da 2,5 milyon kişiye istihdam sağlamayı taahhüt eden odalar, bu doğrultuda hükümetin 8 başlıkta açıkladığı teşvik paketine dikkat çekiyor ve üyelerine “Büyüyün, güçlenin, eleman alımına yönelin” telkininde bulunuyor.

Çalışmalar sonuç veriyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 25 Şubat’ta başlatılan İstihdam Seferberliği’nin ardından her ilde destek ve teşvik tanıtım merkezleri kurduklarını açıkladı. Seferberliğe katılımın artması için gereken adımları attıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, “Bu sayede  istihdamda pozitif bir ivme başladı” dedi.

Ülkemizin geleceğine güveniyoruz

Türkiye’nin her alanda atılım yapacağını dile getiren Hisarcıklıoğlu, işverenlere ise şöyle seslendi:

Ülkemizin gücüne ve geleceğine güvenin, istihdam kampanyasına katılın, tarihi desteklerden faydalanın. En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak ekonominin büyümesine katkı sunun. Büyüklerimiz eskiden anlatırdı; Nemrut kendisine karşı gelen İbrahim Peygamber’in ateşe atılması için emir vermiş. Nemrut’un askerleri de meydanda büyük ateş yakmış. Herkes korku içinde, sessizce olacakları izliyormuş. Bu esnada bir karınca, ağzında küçücük bir damla suyla ateşe doğru yönelmiş. Bunu gören diğer karıncalar arkasından ‘Nereye gidiyorsun, bir damla suyla koskoca ateşi söndürebileceğini mi sanırsın’ diye bağırmış. Karınca da ‘Olsun, hiç değilse hangi tarafta olduğum anlaşılır’ cevabını vermiş. İşte biz bu anlayışla işsizliğe karşı istihdamın safında yer almalıyız.

Bazı destekler kalıcı olmalı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de üretim ve hizmetlerde atılım yapmak; ekonomiyi büyütmek için gençlerin istihdamını artırmak gerektiğine işaret etti. Gülle, bazı istihdam teşviklerinin kalıcı olmasının firmaların rekabet gücünü artıracağını sözlerine ekledi.

Kararlılık devam ediyor

Sanayi odaları ve derneklerinin başkanları İstihdam Seferberliği’ni devam ettirmekte kararlı. Seferberliğin ekonominin önünü açacağı görüşünde birleşen başkanlar şunları kaydetti:

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan:

Bizler kaliteli istihdam sağlamanın, aş ve iş oluşturmanın güçlü ve sürdürülebilir bir ekonominin mihenk noktası olduğuna yürekten inanıyoruz. Bu anlayış ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan, “Yeni teşvikler, işverenin elini daha da kolaylaştıracak ve istihdam kapıları açacaktır. Yatırımcılarımızın, iş insanlarımızın ellerini taşın altına koymalarının vakti geldi. İstanbul’da istihdam rekoru kırabiliriz.

Sözler tutuluyor

İstihdam Seferberliği’nin ülke için önemini anlatan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şöyle konuştu:

Bizim 2019 için verilmiş 2,5 milyon istihdam sözümüz var. Bu sözlerin tutulduğunu görüyoruz. Biz de görevimizi hakkıyla yapıyoruz, yapacağız. İşverenlerimizin nisan ayının sonunda kadar sağlayacağı her ilave istihdam için 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücreti de devlet olarak biz karşılayacağız. Eğer şartlar karşılanırsa 9 ayda prim ve vergileri ödemeye devam ediyoruz. Bu yeni teşvikin de ortaya koyduğu gibi devlet hem sizlerin yanında hem de vatandaşlarımızın iş bulabilme olanaklarını arttırmak için de hiçbir fedakârlıktan kaçınmıyor. İşverenlerimizle birlikte yapmamız gereken elimizi taşın altına koymak ve sorumluluk almaktır.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 09:28
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. İstihdam Seferberliği
  3. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
  4. İbrahim Peygamber
  5. Nemrut
  6. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle
  7. istihdam teşvikleri
  8. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan
  9. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan
  10. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

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