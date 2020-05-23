İş dünyası güçlü dönüş yapacak

İstanbul Ticaret Odası (İTO) mayıs ayı meclis toplantısı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, iki önemli haberin iş dünyasında çıkış sürecinin başlamakta olduğu konusunda cesaret verdiğini belirtti. Avdagiç, bazı sektörlerden son günlerde ‘yoğun siparişler’ aldıkları bildirimi gelmesinin, hazirandan itibaren ekonomide ibrenin yukarıya doğru çıkacağına inançlarını artırdığını söyledi.

Avdagiç, Türkiye ve Türk iş dünyasının iki aydır küresel coronavirüsle mücadelesinde ‘kriz ustası’ olduğunu bir kez daha gösterdiğini ve krizi birçok gelişmiş ülkeye göre çok büyük başarıyla koordine ettiğini belirterek, “Üretimimizi coronavirüsten 4 antikor koruyacak. Mağazalar yeniden açıldığında ‘sosyal fiyat’ tedbirini almak, arzu ettiğimiz çıkışın itici motoru olacak iş gücümüzden vazgeçmemek, nakit akışımızı dikkatle yönetmek ve öz sermayemize güç vermek iş dünyamızın antikoru olacaktır” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın katılımıyla TOBB tarafından organize edilen son toplantıda Bakan Albayrak’ın yerli üretimin çok daha önemli hale geleceğine yönelik vurgusundan memnuniyet duyduklarını ifade eden Avdagiç, “Sayın Bakanımız Berat Albayrak’ın cari açık problemini ebedi şekilde ortadan kaldırma konusunda tam bir duruş sergilediğini izledik. Bu bizi heyecanlandırdı” diye konuştu.

İSO’da da gündem yeni normal

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin mayıs ayı olağan toplantısı “Pandemiden Çıkış Stratejisi ve Yeni Normalde Sanayimiz” ana gündemi ile online olarak gerçekleştirildi.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, salgın sürecinin devletlere, eşitsizliklere ve ekonomik güvensizliklere cevap vermede geçmişe göre daha büyük bir rol tasarladığını belirterek, “Bu süreçte, devletin kazanmakta olduğu yeni rolünü düşünmeliyiz. Her yerde tedarik zincirlerini ülkeye geri getirme, yabancı arza bağlılığı azaltma ve yerli üretim ile finansı destekleme konuşuluyor” dedi.

Yol haritası hazırlanıyor

Bahçıvan, yeni normali Türk sanayisi için fırsata çevirmek amacıyla “Kovid-19 Sonrası Sektörel Riskler, Fırsatlar ve Yol Haritaları” projesi üzerinde çalıştıklarını da aktararak, “Orta vadede, tedarik zincirlerindeki değişimden alınacak potansiyel ihracat payına odaklanmalı; uzun vadede ise, yeni normalin çerçevesinin çizilmesi ve sanayi sektörüne etkilerinin netleştirilmesi gerekmekte” dedi.

Bahçıvan, “Salgın, biyolojik boyutuyla yönetilebilir hale gelse dahi, ekonomideki etkileri çok daha uzun sürecek. Türkiye’nin sanayisi bütün zorluklara rağmen üretiyor ve ülkeyi ayakta tutuyor. Üretimin; ihracatın, günlük yaşamın ve istihdamın sigortası olduğunu en net şekilde görmekteyiz. İşte herkes hep birlikte tanık oluyor, sanayi dünya genelinde bir ülke için, bir toplum için değerini bir kere daha ortaya koydu” diye konuştu.

Bu arada Merkez Bankası’nin açıkladığı 2020 yılı Mayıs ayı kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 1 puan artarak yüzde 62.6 seviyesinde gerçekleşti.