İş dünyası bürokratik oligarşiden şikâyetçi

Türkiye’ye yatırım girişini önleyen; dev projelere darbe vuran bürokratik oligarşi, mağduriyetlere yol açıyor. Zira ihracat için ön izin almak, kamu kurumlarının belge taleplerini karşılamak şirketlerin zaman ve para kaybetmelerine; yeni pazarlara geç girmelerine sebep oluyor.

Hantal yapı var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da şikâyet ettiği bürokratik engellerin önüne bir türlü geçilemiyor. Hükümet tarafından atılan adımlarla evrak yükü hafifletiliyor ama devlet hantal yapıdan kurtarılamıyor. Nitekim Ticaret Bakanlığı, ihracat başvurularını ve yardımlarını sanal ortama taşıdı taşımasına ancak yine de iş akışını hızlandıramadı.

Müşterilerimizi kaptırıyoruz

Bürokrasinin ticareti yavaşlattığını dile getiren irili ufaklı şirketlerin yetkilileri, “Üretmek ve ihracat yapmak için oradan oraya koşmak bizi yoruyor” diyorlar. Belge toplamanın ve kamu kurumlarının onayına sunmanın vakit aldığını kaydeden aynı yetkililer, şu ifadeleri kullanıyorlar: “Bu durum yeni bölgelere süratle ayak basmamızı, gelirlerimize gelir eklememizi önlüyor. Bir evrak için pek çok kapıyı aşındırdığımızdan ağır kalıyor ve müşterilerimizi rakiplerimize kaptırıyoruz. Örneğin maske imal ve ihraç etmek için düğmeye basan gömlek üreticisi bir arkadaşımızın başına gelmeyen kalmadı. İhracat yapmak için gitmediği, müracaat etmediği yer kalmadı. Çok bekledi. Bu bekleyiş, doğal olarak müşteriyi de yıldırdı ve başka ülkelerden ürün tedarik etmeye yöneltti.”

Ticaret kolaylaştı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel Sekreteri Kerem Alkin ise Yeni Akit’e yaptığı açıklamada hükümetin bürokrasi sorununu büyük ölçüde ortadan kaldırdığına dikkat çekti. Ticaretin dijital uygulamalarla kolaylaştığına işaret eden Alkin, “Gelinen aşamada oturduğumuz yerden ürün satabiliyoruz, ihraç edebiliyoruz. İnanın, artık gümrüğe giden gelen yok” diye konuştu.

Kamu da dijitalleşecek

Ekonomi yönetiminin bürokrasiyi azalttığını vurgulayan Alkin, “Daha da azaltacak. Corona virüsü (Covid-19) tehlikesinin atlatılmasının adından kamuda dijitalleşme hız kazanacak. Her işlem evlerden ve ofislerden gerçekleştirilebilecek” şeklinde konuştu.