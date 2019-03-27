İş bulmada en şanslı meslekler "veterinerlik" ve "mühendislik"

ANKARA (AA) - MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Türkiye'de üniversite mezunlarının istihdamında en yüksek oran yüzde 80,1 ile veterinerlikte görülürken, bunu yüzde 79 ile mühendislik, yüzde 75,4 ile sağlık hizmetleri, yüzde 74,4 ile hukuk izledi. En yüksek işsizlik oranı ise yüzde 24,3 ile sosyal hizmetlerde kaydedildi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl itibarıyla Türkiye'de 28 milyon 738 bin kişi istihdam edildi. Bunların 8 milyon 491 binini ilkokul, 6 milyon 725 binini yüksekokul veya fakülte, 5 milyon 552 binini ilköğretim ve ortaokul, 3 milyon 109 binini meslek lisesi, 2 milyon 879 binini genel lise mezunları oluşturdu. İstihdam edilenler arasında 985 bin okuma yazma bilmeyenler ile 997 bin okuma yazma bilen fakat bir okulu bitirmeyenler de yer aldı.

İstihdam edilen 6 milyonu aşkın üniversite mezununun 1,9 milyonunun iş ve yönetim, 1 milyonunun eğitim, 785 bininin mühendislik işleri alanından mezun olduğu belirlendi.



İşsiz kesimde ise 3 milyon 537 bin kişiden 60 binini okuma-yazma bilmeyenlerin, 129 binini okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyenlerin, 789 binini ilkokul, 776 binini ilköğretim, ortaokul ve orta dengi meslek okulları, 433 binini genel lise, 399 binini meslek lisesi mezunlarının oluşturduğu kayıtlara geçti. Yüksekokul veya fakülte mezunu işsizlerin sayısı 951 bin olarak tespit edildi.



İşsiz yükseköğrenim mezunlarının 300 binini iş ve yönetim, 115 binini eğitim alanlarından mezun olanlar oluşturdu.



- En yüksek istihdam oranı veterinerlikte



Yüksekokul veya üniversite mezunları arasından Türkiye'de iş gücü piyasasında değerlendirilen her 10 veterinerden 8'inin iş sahibi olması dikkati çekti.

Veterinerlik yüzde 80,1 istihdam oranıyla bu alanda ilk sırayı alırken, yüzde 79 ile mühendislik, yüzde 75,4 ile sağlık hizmetleri, yüzde 74,4 ile hukuk, yüzde 71,8 ile tarım, ormancılık ve balıkçılık, yüzde 70,2 ile bilişim ve iletişim teknolojileri, yüzde 69,6 ile iş sağlığı ve ulaştırma hizmetleri, iş ve yönetim alanları ardından sıralanan alanlar oldu.



- En yüksek işsizlik oranı sosyal hizmetlerde



Yükseköğrenim mezunları arasında en yüksek işsizlik oranı yüzde 24,3 ile sosyal hizmetlerde olurken, bunu yüzde 23,8 ile gazetecilik ve enformasyon, yüzde 17,8 ile sanat, yüzde 17 ile iş sağlığı ve ulaştırma hizmetleri, yüzde 16,9 ile fiziki bilimler, biyoloji ve çevre, yüzde 15,3 ile sosyal ve davranış bilimleri alanları izledi.

İşsizlik oranı en düşük meslek alanları da yüzde 6,3 ile güvenlik hizmetleri, yüzde 8,3 ile hukuk olarak belirlendi.

