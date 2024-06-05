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Yaşam İş bulamayanlara gelsin! Hastane inşaatında çalışacak usta yok
Yaşam

İş bulamayanlara gelsin! Hastane inşaatında çalışacak usta yok

Yeniakit Publisher
2024-06-05 14:29:00 -
İş bulamayanlara gelsin! Hastane inşaatında çalışacak usta yok

Trabzon'da yapılan çocuk hastanesi inşaatta çalışacak işçi ve usta bulunamaması sebebiyle ağır aksak ilerliyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) bünyesinde 8 yıl önce temeli atılan 228 yataklı Çocuk Hastanesi projesinin bu yıl sonunda bitirilmesi hedeflenirken, inşaatta çalışacak işçi ve usta bulunamaması nedeniyle açılışının gecikeceği kaydedildi.

Hastanenin yapımında ödenek sıkıntısı olmaması rağmen inşaatta çalışacak eleman sayısının sınırlı olması inşaatın ağır aksak ilerlemesine neden oluyor. Yüklenici firma inşaatta çalışacak eleman bulmakta zorluklar yaşadığı öğrenilirken, hastanenin bölge açısından son derece önemli olduğu vurgulandı.

Farabi Hastanesi'nin yanında hizmet vermesi planlanan 228 yatak kapasiteli hastanenin inşaatında yüzde 90'a yakın fiziki gerçekleme sağlanırken, içerisinde Çocuk Acil, Ameliyathane, Teşhis Üniteleri, Çocuk İzleme Merkezi, Yeni doğan, Yeni doğan cerrahi, Pediatrik yoğun bakım ve KİT üniteleri yer alacak.

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