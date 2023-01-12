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Gündem İş bilmez İmamoğlu İstanbulluya bunu da yaşattı! Mecidiyeköy istasyonunda yolcular birbirinin üstüne basıyor
Gündem

İş bilmez İmamoğlu İstanbulluya bunu da yaşattı! Mecidiyeköy istasyonunda yolcular birbirinin üstüne basıyor

İstanbul'un en yoğun metrobüs duraklarından Mecidiyeköy'de üç gündür yaşanan merdiven arızası yolcuları perişan etti. Adım atacak yer olmayan durakta İstanbullular metrobuse ulaşabilmek için adeta savaş veriyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-12 17:46:00 -
İş bilmez İmamoğlu İstanbulluya bunu da yaşattı! Mecidiyeköy istasyonunda yolcular birbirinin üstüne basıyor

 Yeniakit.com.tr 

İETT arızalarıyla gündemden düşmeyen CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, İstanbulluya 35 yıl öncesinin ulaşım çilesini yaşatıyor.

İnsan kalabalığının en yoğun olduğu metrobüs duraklarından Mecidiyeköy'de vatandaşlar adım atacak yer bulamıyor.

Tamir yok, açıklama yok!

3 gündür arızalı olan merdiven sebebi ile zaten yoğun olan durak, daha da çekilmez hale geliyor.

Merdiveni bozulan istasyonda iniş ve çıkış yapan İstanbullular adeta birbirlerinin üstüne basa basa durağa ulaşmaya çalışıyor.

Arızanın ne zaman giderileceği merak konusu olurken, İBB'den henüz açıklama gelmedi.

Kaynak: Medya Tava

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