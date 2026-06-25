İş başında feci ölüm! Elektrik akımına kapılan usta kurtarılamadı

Şanlıurfa’da çalıştığı sırada elektrik akımına kapılan usta, yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde meydana geldi. Profil demir doğrama ustası Ramazan Erol, çalıştığı sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Erol, Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erol, kurtarılamadı. Erol’un cansız bedeni, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtilen Ramazan Erol'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.