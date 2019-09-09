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İş Bankası'ndan Nysa Antik Kenti'ndeki kazılara destek

09 Eylül 2019 Pazartesi 12:16
İş Bankası'ndan Nysa Antik Kenti'ndeki kazılara destek

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası, Aydın Sultanhisar’da yer alan Antik Karia bölgesinin eğitim ve kültür kenti olan Nysa'daki kazılara destek veriyor.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu toprakları, bu yönüyle arkeolojik açıdan büyük bir zenginliği de içinde barındırıyor.

Türkiye'nin arkeolojik varlığının gün yüzüne çıkarılması ve kültür mirasının korunması amacıyla yürütülen çalışmalara katkı sağlayan İş Bankası, Aydın/Sultanhisar'da bulunan Nysa'da sürdürülen kazı çalışmalarına da destek veriyor.

İş Bankası’nın desteği ile yapılacak kazı çalışmalarında, Nysa Antik Kenti’nin ana caddesi olan Sütunlu Cadde’nin doğu kesimi ortaya çıkarılacak ve belgeleme, koruma, onarım, envanter oluşturulması çalışmalarının ardından gelecek kuşaklara aktarılması sağlanmış olacak.

- Eğitim ve kültür kenti Nysa

Nysa, Antik Karia bölgesinde Hellenistik devirde, MÖ 3. yüzyılın ilk yarısında Seleukos’un oğlu 1. Anthiochos Soter tarafından kurulan bir kent. Büyük Menderes nehrinin kuzeyinde, nehrin oluşturduğu bereketli havzada, Aydın Dağları’nın güney eteğinde korunaklı yamaçta yer alıyor.

Geç Hellenistik Dönemden itibaren var olan ana ticaret yolu güzergâhı üzerinde bulunan Nysa, özellikle Roma döneminde gelişmiş bir kent haline geliyor.

Eğitimini Nysa’da tamamlayan ünlü coğrafyacı Strabon (MÖ 64 - MS 21) ve Bizanslı tarihçi Stephanos’un (MS 6. yüzyıl) anlattıklarından kuruluşu hakkında bilgi edinilen Nysa’nın, ilk olarak Athymbra ismiyle kurulduğu biliniyor.

Antik dönem kaynaklarında önemli bir eğitim ve kültür kenti olduğu aktarılan Nysa’da, eğitim amaçlı kullanılan Gymnasium ile Anadolu’nun iyi korunan örneklerinden biri olan Kütüphane dikkat çeken yapılar arasında bulunuyor.

Kentin topografyaya uyumlu bir şekilde sel sularının açtığı vadiye inşa edilmiş yapıları, tiyatrosu, stadionu, tüneli ve 3 köprüsü Roma mimari ve mühendisliğinin en güzel örnekleri arasında yer alıyor. Antik kentte açığa çıkarılan yapıların çoğunluğu, Roma ve Geç Roma - Bizans Dönemi'ne ait. Strabon'un sözünü ettiği yapılardan olan batı yakadaki Gymnasium, Tiyatro ve Stadion ile doğu yakadaki Agora ve Gerontikon’un (Yaşlılar Meclisi) Geç Hellenistik – Erken Roma Dönemi orijinli yapılar olduğu tahmin ediliyor.

Antik kentte 1990 yılından bu yana Ankara Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından kazı ve araştırma çalışmaları yürütülüyor. Kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi adına Doç. Dr. Serdar Hakan Öztaner başkanlığında devam ediyor.

- "Tarihi mirasımızı gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İş Bankası Kurumsal İletişim Koordinatörü Suat Sözen, kısa bir süre önce 95 yaşını kutlayan İş Bankası'nın kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin iktisadi kalkınmasının yanı sıra toplumsal gelişimine de katkı sağladığını vurguladı.

Banka olarak eğitim, çevre ve kültür sanat alanında pek çok proje yürüttüklerini belirten Sözen, şunları kaydetti:

"Bu projelerin ortak noktası; uzun soluklu, yaygın ve sürdürülebilir olmaları. Arkeolojik kazılar, kültür-sanat alanındaki çalışmalarımızın önemli bir başlığını oluşturuyor. Arkeolojiye verdiğimiz destekle, yüzlerce yıldır birçok kültür ve medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu’nun tarihsel zenginliğini gün yüzüne çıkarmayı ve bu mirası koruma altına alarak gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz. Daha çok kurumun bu alandaki çalışmalara destek vermesi, toplumda arkeoloji bilincinin pekişmesi ve bu topraklardaki tarihsel zenginliğin ortaya çıkarılması açısından büyük önem taşıyor.

Kazı yerlerinin bulundukları bölge açısından kalkınma fırsatları barındırdığını da dikkate alırsak, arkeoloji alanındaki katkıların önemi daha da artıyor. İş Bankası olarak Gaziantep Zeugma, Antalya Patara, Kırşehir Kaman ve İzmir Teos’ta sürdürülen kazılara destek veriyoruz. Nysa ile bu yöndeki desteğimize bir yenisini daha eklemiş olduk."

Bankanın Nysa Antik Kenti’nde yapılan kazı çalışmalarına verdiği desteği duyurmak üzere gerçekleştirilen basın ziyaretine, İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten de katıldı.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 12:16
  1. İş Bankası
  2. NYSA ANTİK KENTİ
  3. Suat Sözen

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