0553 313 94 23

İş Bankası'ndaki CHP hisseleri için formül bulundu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve MHP'nin de destek vereceği belirtilen CHP'nin elindeki İş Bankası hisselerinin Hazineye devri için çalışmalar başlatıldı. Devir işlemleri için tek maddelik yasa değişikliğinin yeteceği belirtiliyor.

15 Ekim 2018 Pazartesi 14:12
İş Bankası'ndaki CHP hisseleri için formül bulundu!

CHP'nin elindeki İş Bankası hisseleriyle ilgili AK Parti'de başlatılan çalışmada, hisselerin Hazine'ye devrine yönelik çok yönlü inceleme yürütülüyor. Siyasi Partiler Yasası'ndaki 'Siyasi partilerin ticari faaliyetle uğraşamayacaklarını' düzenleyen maddelere yapılacak küçük bir eklemenin CHP'nin hisselerinin Hazine'ye geçmesini sağlayacağı belirtiliyor.

Özel kanun kaldırılabilir

AK Parti'nin hukukçu kurmayları, Miras Hukuku, Siyasi Partiler Yasası'nın 'partilerin ticaret yapamayacaklarına' yönelik maddeleri ve Atatürk'ün hisselerinin devrinin sağlanabilmesi için çıkartılmış olan '12 Haziran 1933'te çıkartılan 2307 sayılı özel kanun'un yürürlükten kaldırılması gibi seçenekleri değerlendiriyor.

Süreç incelenecek

CHP, Atatürk'ün 5 Eylül 1938'deki vasiyeti uyarınca İş Bankası hisselerinin mülkiyetini elinde tutuyor. Vasiyetnameye göre CHP, İş Bankası yönetim kurulunda 4 üye bulunduruyor. Bankanın gelirinden alınan pay ise, Türk Tarih Kurumu ile Türk Dil Kurumu'na aktarılıyor.

Bugüne kadar doğru kullanıldı mı?

CHP'nin bu hisseleri tam olarak vasiyete uygun olarak elinde bulundurup bulundurmadığı ve bugüne kadar geçen süreçte CHP'nin elindeki hisselerin, Atatürk'ün vasiyetine uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı incelenecek. Diğer bir düzenlemenin de Siyasi Partiler Kanunu'nda yapılabileceği belirtiliyor.

İşte o formül

'Siyasi partilerin ticari faaliyetle uğraşamayacaklarını' düzenleyen maddelerine, 'şirket ortağı olamayacaklarına' yönelik bir ekleme yapılması halinde CHP'nin bu hisseleri elinde bulundurmasına son verilebileceği değerlendirilen formüller arasında geliyor.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 14:12
  1. chp
  2. iş bankası
  3. chp iş bankası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakanlık açıkladı! O siteler kapatıldı
    1. Bakanlık açıkladı! O siteler kapatıldı
    2. Kayseri’de Bahadıroğlu rüzgârı
    3. CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan..
    4. Galatasaraylı yıldızın menajeri..
    5. Dar bir banyoda da ferahlık sağlanabilir
    6. Almanya'da rehine krizi!
    7. Muallim'den İdlib mesajı: Savaşmaya..
    8. İnovasyon ve dijital dönüşüme olan..
    9. Cemal Kaşıkçı ile ilgili flaş gelişme!
    10. Ağırsiklet boks şampiyonu Deontay..
    11. Lonca Girişimcilik’te ikinci dönem..
    12. Baba ve oğlun televizyon kavgası..
    13. Mehmet Demirkol: Lucescu giderse..
    14. Sağlıklı yemek nasıl pişirilir?
    15. Teknosa indirim yaptı, vatandaş..
    16. Bu işbirliği dijital zekâ için
    17. Şimdi Suudiler düşünsün! Dolar, TL..
    18. Şeyh Adnan'ın açlık grevinde 43'üncü..
    19. Vodafone Türkiye’yi gururlandıran ödül
    20. Arda'nın tutuklanması için savcılığa..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    14 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?