  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset İş Bankası'na güvenen CHP Albayrak yalanını sürdürdü: 500 bini gözden çıkarttılar
Siyaset

İş Bankası'na güvenen CHP Albayrak yalanını sürdürdü: 500 bini gözden çıkarttılar

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş'ın açıklamalarından sonra twitter hesabından paylaşım yapan CHP yönetimi, Albayrak'a yönelik itibar suikastına devam etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 23:44:00 -
İş Bankası'na güvenen CHP Albayrak yalanını sürdürdü: 500 bini gözden çıkarttılar

Önceki gün 'Damadı bul' başlığıyla kendince komik, çirkin bir paylaşımda bulunan CHP yönetimi, Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş'ın, "İftira kampanyası yürütenler hakkında 500 bin TL tazminat davası açacağız." açıklamasından sonra da twitter hesabından aynı yalana devam etti.

Çirkin ifadeler!

"Sizlerin de yardımıyla damadı bulduk." denilen paylaşımda "Avukatının açıklamasından, damadın sağ salim evinde olduğunu; Merkez Bankası’ndan 'buhar olan' 128 milyar dolar yetmezmiş gibi partimizin de 500 bin TL'sine talip olduklarını öğrendik." ifadeleri kullanıldı. CHP'nin ısrarla aynı yalanı sürdürmesi, 'Arkalarındaki İş Bankası'na güveniyorlar' yorumuna sebep oldu.

'Her bir kuruşun izi sürülebilir'

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş, söz konusu iddiaya şöyle cevap vermişti: "Merkez Bankasının herhangi bir miktarda döviz ya da TL cinsinden kaynağının farklı yere transfer edilme, yok olma, buhar olma ihtimali yoktur. Ayrıca para akışının her bir kuruşunun izi sürülebilir ve takip edilebilirdir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyanın konuştuğu liste! Nijerya birinci Türkiye dördüncü
Ekonomi

Dünyanın konuştuğu liste! Nijerya birinci Türkiye dördüncü

Dünya Ekonomik Forumu'nun araştırmasına göre, dünyanın en büyük 74 ekonomisi içerisinde nüfusa oranla en çok kripto para kullanan ülke vatan..
Muharrem İnce'nin partisiyle ilgili yeni gelişme!
Gündem

Muharrem İnce'nin partisiyle ilgili yeni gelişme!

Memleket Hareketi’ni başlatarak CHP’den istifa eden Muharrem İnce'nin parti çalışmalarında adı adım ilerliyor. İnce, kuracağı parti için gen..
Araç sahipleri dikkat! 31 Mart'ta başlıyor
Gündem

Araç sahipleri dikkat! 31 Mart'ta başlıyor

31 Mart'ta yürürlüğe girecek olan yeni otopark yönetmeliğinde büyük şehirler için 80 metrekarenin altında yerler için iki daireye bir otopar..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay