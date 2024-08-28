İş Bankası top çeviriyor! Atatürk'ün kazandığı paraysa açıklayın da görelim

Yeniakit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, İş Bankası'nın Akit Tv'ye yönelik cevap hakkını Manşetlerin Dili programında aktardı.

Ali İhsan Karahasanoğlu, İş Bankası'nın savaş sırasında Pakistan, Hindistan ve Rusya'daki Müslümanlar tarafından hilafet için yollanan paralarla kurulduğunu ifade etti.

İşte Ali İhsan Karahasanoğlu'nun o açıklamaları:

Hilafetin kurtarılması için Pakistan, Hindistan ve hatta Rusya'daki Müslümanların yolladığı paralarla İş Bankası kurulmuş. Anadolu yurdunu kurtarmak için belki oralar kurtarılabilirdi. Zaten Anadolu yurdu şehitlerin kanıyla kurtarıldı. O şehitlerin kanıyla kurtarılan Anadolu yurdunu şimdi CHP'li belediyeler kulağında küpe, bacağında dövmesi olan kişilere konser verdirerek kutluyorlar. Yüz defada söyleyeceğim bin defada söyleyeceğim. Hilafet için yollanan paralar Atatürk tarafından Türkiye İş Bankası'na sermaye yapılmıştır. İş Bankası eğer diyorsa Atatürk'ün parası diyorsa çıkıp açıklasın. Diyorlarsa Hindistan'dan, Pakistan'dan para gelmedi çıkıp açıklasınlar.

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