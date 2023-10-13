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Gündem

İş bankası reklamlarının kavgası büyüyor! Oda TV 'bize niye reklam vermedin' kavgasında ajansın yöneticilerini tek tek ifşa etti!

Yeniakit Publisher
2023-10-13 18:57:00 -
İş bankası reklamlarının kavgası büyüyor! Oda TV 'bize niye reklam vermedin' kavgasında ajansın yöneticilerini tek tek ifşa etti!

Oda TV'nin reklam alamadığı İş Bankası ile kavgası büyüdü.

İş Bankası'nın reklam ajansı Carat Dentsu, Oda TV'nin haberine göre, tüm iştiraklerine Oda TV'nin reklam listesinden men edilmesine yönelik mail attı.

Türkiye İş Bankası'nın Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle "Yaşasın Cumhuriyet Sergisi" açtı. Etkinliğe ilişkin reklam bannerları Oda TV'ye verilmeyince savaş başladı.

Oda TV, reklam kavgasına ilişkin haberde, "Milli yayınlara reklam vermeyen İş Bankası'nın, liberal haber sitelerine reklam yağdırdığını ortaya çıkarttık." dedi.

İş Bankası'nın reklam işlerini yürüten Carat Dentsu Ajansı da Oda TV'ye karşılık vererek, iştiraklerine şu mesajı gönderdi: Çok çok acil olarak odatv4.com domainin black liste alınıp tüm yayınlarımızdan exclude edilmesini istiyoruz.

Deliye dönen Oda TV bugünkü haberinde de reklam ajansı yöneticilerini tek tek ifşa etti:
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