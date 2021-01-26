İş Bankası çalışma saatleri? İş Bankası kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?
Banka çalışma saatleri İş Bankası vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bankalarda para çekme başta olmak üzere konut kredisi, taşıt kredisi, fatura ödeme, çek-senet, EFT gibi işlemleri gerçekleştirmek isteyenler banka çalışma saatlerini sorgulamakta. Korona salgını tedbirleri kapsamında bankalar da çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Peki İş Bankası çalışma saatleri nedir? İş Bankası öğle kaça açılıyor? İş Bankası akşam kaçta kapanıyor? İşte İş Bankası çalışma saatleri.
Koronavirüs salgınına yönelik tedbirleri kapsamında değişikliğe gidilmiş ve bankaların açılış kapanış saatleri güncellenmişti. Bankaların yeni düzenlediği çalışma saatlerine göre Finansbank, Akbank, Denizbank, Garanti BBVA, HSBC, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası ve TEB Türkiye genelindeki tüm şubelerindeki çalışma saatleri belli oldu. Peki İş Bankası kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
İş Bankası çalışma saatleri
Türkiye İş Bankası tarafından 18 Ocak 2021 tarihinden itibaren müşterilerine gönderilen bilgilendirme mesajı şöyle: "Değerli Müşterimiz, 18 Ocak 2021 Pazartesi itibarıyla şubelerimiz 09.00-12.30/13.30-17.00 saatleri arasında hizmet verecektir. İşlemlerinizi İşCep, Maximum Mobil, İnternet Şubesi ve Bankamatiklerimizden de gerçekleştirebilirsiniz. Saygılarımızla.