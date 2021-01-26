İş Bankası çalışma saatleri? İş Bankası kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Koronavirüs salgınına yönelik tedbirleri kapsamında değişikliğe gidilmiş ve bankaların açılış kapanış saatleri güncellenmişti. Bankaların yeni düzenlediği çalışma saatlerine göre Finansbank, Akbank, Denizbank, Garanti BBVA, HSBC, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası ve TEB Türkiye genelindeki tüm şubelerindeki çalışma saatleri belli oldu. Peki İş Bankası kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İş Bankası çalışma saatleri

Türkiye İş Bankası tarafından 18 Ocak 2021 tarihinden itibaren müşterilerine gönderilen bilgilendirme mesajı şöyle: "Değerli Müşterimiz, 18 Ocak 2021 Pazartesi itibarıyla şubelerimiz 09.00-12.30/13.30-17.00 saatleri arasında hizmet verecektir. İşlemlerinizi İşCep, Maximum Mobil, İnternet Şubesi ve Bankamatiklerimizden de gerçekleştirebilirsiniz. Saygılarımızla.