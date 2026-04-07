  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sıfırı 3 milyon 85 bin olan ikinci el aracı 3 milyon 350 bine satmaya kalktı! Aç gözlü galericiden büyük terbiyesizlik: Annene de selam söyle! Hainlerin para trafiği deşifre oldu: DEAŞ operasyonunda 36 gözaltı! Savcı, duruşmada Ekrem'i böyle tersledi: Haddini aşarsan haddini bildiririz ABD Hürmüz’e saplandı! Ramazan Hoca beraat etti! Kumpasçılar hesap versin Erdoğan’ın fotoğrafını indirme provokasyonu Mescid'i Aksa'ya alçak baskın! Türkiye'den açıklama geldi CHP’li Bozbey 10 milyon dolara el sıkışmış Bakan Gürlek Mart ayı rakamlarını verdi! 729 operasyonda 2 bin 996 tutuklama Paskalya geldi laiklik gitti
Aktüel İş arkadaşına tokat attığı gerekçesiyle para cezası çarptırılan sanık hakime hakaret etti
Aktüel

İş arkadaşına tokat attığı gerekçesiyle para cezası çarptırılan sanık hakime hakaret etti

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
İş arkadaşına tokat attığı gerekçesiyle para cezası çarptırılan sanık hakime hakaret etti

KAYSERİ’de iş arkadaşı D.U.’ya tokat attığı gerekçesiyle ‘yaralama’ suçundan 10 bin TL adli para cezasına çarptırılan A.Y. isimli kadın, duruşma sonrası kararı veren hakime hakaret etti.

KAYSERİ’de iş arkadaşı D.U.’ya tokat attığı gerekçesiyle ‘yaralama’ suçundan 10 bin TL adli para cezasına çarptırılan A.Y. isimli kadın, duruşma sonrası kararı veren hakime hakaret etti. Hakim, sanık hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kentte, bir iş yerinde çalışan D.U. ile A.Y. isimli kadın arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü, A.Y., iş arkadaşı D.U.’ya tokat attı. D.U.’nun şikayeti sonrası A.Y. hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılarak ‘yaralama’ suçundan dava açıldı. 13’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık A.Y. hazır bulundu. Sanık savunmasında suçsuz olduğunu iddia ederek, “O da benim boğazımı sıktı. Ama kameralar o anı çekmemiş” dedi. 

Mahkeme hakimi, sanık A.Y.’yi, ‘yaralama’ suçundan 10 bin TL adli para cezasına çarptırdı. Karar sonrası A.Y., duruşma salonundan çıkarken, mahkeme hakimine yönelik hakaret etti. Hakim, sanık hakkında ‘Hakaret’ suçundan Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. A.Y., işlemlerinin yapılması için karakola götürüldü. 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23