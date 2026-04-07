İş arkadaşına tokat attığı gerekçesiyle para cezası çarptırılan sanık hakime hakaret etti

KAYSERİ’de iş arkadaşı D.U.’ya tokat attığı gerekçesiyle ‘yaralama’ suçundan 10 bin TL adli para cezasına çarptırılan A.Y. isimli kadın, duruşma sonrası kararı veren hakime hakaret etti. Hakim, sanık hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kentte, bir iş yerinde çalışan D.U. ile A.Y. isimli kadın arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü, A.Y., iş arkadaşı D.U.’ya tokat attı. D.U.’nun şikayeti sonrası A.Y. hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılarak ‘yaralama’ suçundan dava açıldı. 13’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık A.Y. hazır bulundu. Sanık savunmasında suçsuz olduğunu iddia ederek, “O da benim boğazımı sıktı. Ama kameralar o anı çekmemiş” dedi.

Mahkeme hakimi, sanık A.Y.’yi, ‘yaralama’ suçundan 10 bin TL adli para cezasına çarptırdı. Karar sonrası A.Y., duruşma salonundan çıkarken, mahkeme hakimine yönelik hakaret etti. Hakim, sanık hakkında ‘Hakaret’ suçundan Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. A.Y., işlemlerinin yapılması için karakola götürüldü.