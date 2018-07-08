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İş arkadaşına o mesajı atana 10 ay hapis!

Fatih'teaynı iş yerinde çalıştığı B.D. (29) isimli kadına arkadaş olmak için mesajlar atan muhasebeci M.P. (34) 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

08 Temmuz 2018 Pazar 10:15
İş arkadaşına o mesajı atana 10 ay hapis!

Fatih'te 2016 yılına meydana olay iddianameye göre şöyle oldu: M.P., aynı işyerinde çalıştığı B.D.'ye tanışmak istediğini ve arkadaş olmak istediğini söyledi. B.D. ise bunu kabul etmedi ve durumu çalıştığı şirketin ilgili birimine söyledi. M. P. çalıştığı iş yeri tarafından uyarıldı. Bunun üzerine 2016 Ekim ayına kadar B.D.'ye ulaşmadı. Ekim ayında yeniden B.D.'ye ulaşan M.P. daha önceki eylemleri nedeniyle özür dilediğini söyledi. Bunun üzerine B.D. yeniden M.P. hakkında şikayette bulundu. Bunun üzerine M.P. işten çıkarıldı. Ancak M.P., B.D.'ye arkadaş olmak istediğini belirten mesajlarını 2016 yılın Mayıs ayından Aralık ayına kadar sürdürdü. Bunun üzerine olayla ilgili B.D. de savcılığa suç duyurusunda bulundu.

MESAJLARI İDDİANAMEDE YER ALDI

Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada M.P.'nin attığı mesajlar tespit edildi. Atılan mesajlar bazıları iddianamede şu şekilde yer aldı: "Günaydın dünyanın en şık, en güzel en tatlı, en sempatik, en sevecen, en zarif bakışlı hanımefendisi", "Ben senden gerçekten tüm kalbimle özür diliyorum. Bu zavallı ve çaresiz insanı bağışla; Affedersin, mesajımı okudun mu acaba?" , "Neden bir cevap yazmıyorsun, inşallah bana kızmamışsındır?", "Merhabalar güzellik", "Günaydın sabah güneşim, hayatımın neşesi, mutluluk reçetesi", "Kalbimin sesi, sevginin karşı konulmaz cazibesi, huzurun tek adresi, kaderin en güzel hediyesi, sana gerçekten çok değer veriyorum, muhteşem bir insansın", "Arkadaşın olmayı o kadar çok istiyorum ki bunu anlatamam", "Ben çok seviyorum, asla sana yalan söylemem."

SAVCI 4 YILA KADAR HAPSİNİ TALEP ETTİ

Savcı soruşturma sonunda şüpheli M.P.'nin "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" ve "Elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak süretiyle zincirleme olarak cinsel taciz" suçundan suçundan 9 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

SANIK: PİŞMANIM

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde ifade veren sanık M.P. "Müşteki ile aynı işyerinde yaklaşık 13 ay kadar birlikte çalıştık. Bu süre içinde tanıştık, selamlaşıyorduk. Hal hatır soruyorduk. Bundan cesaret alarak arkadaşça konuşmaya başladık. Daha sonra kendisine mesajlaşırken duygularımı ifade etmek istedim. Bu süre içinde iltifat etmek isterken istemeden haddimi aştım. Konu yanlış anlaşıldı. Konu çalıştığım işyerindeki yöneticilere gitti. İşimden attılar. Yanlış anlaşıldığımı düşünerek kendimi ifade etmek isterken karşı tarafça dinlenilmedi. Sadece bir iki ay süre ile mesaj gönderdim. Sonrasında konu savcılığa intikal etti. Sonrasında barışma yolunu denedim. Olumlu cevap alamadım. O tarihlerden sonra da hiçbir şekilde karşılaşmadık. Aramadım. Mesaj göndermedim. Pişmanım. Bu olaydan ötürü kariyerim de etkilendi. Çevremden dışlandım. Bu olaydan dolayı çok üzgünüm. O zaman ki psikolojimden dolayı böyle oldu. Pişmanım" ifadelerini kullandı.

MÜŞTEKİ: "ŞİKAYETÇİYİM"

Müşteki B.D. "Sanık şikayetten sonrada eylemlerine aynı şekilde devam etti. Özellikle elektronik aletler yoluyla internet, SMS, mail yoluyla devam etti. Şikayetçiyim" dedi.

SANIK 10 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık M.P.'yi "Basit cinsel taciz" suçundan 7 ay 15 gün, "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan da 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, cezaları erteledi.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 10:15
  1. İstanbul
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