İş adamları öğrencilere deneyimlerini anlattı

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Rize Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Abdulbaki Fil ve yönetim kurulu üyeleri, üç yıldır devam eden ’’Meslek Lisesi Memleket Meselesi’’ projeleri kapsamında, deneyimlerini meslek liselerinde eğitim gören öğrencilere anlatmaya devam ediyor.

Rize Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden Fil ve yönetimi burada öğrencilerle bir araya geldi. Yönetim kurulu üyeleri, kendi meslek grupları ile ilgili sınıflara geçerek öğrenciler ile iş tecrübelerini paylaşarak onlara deneyimlerini aktardı. Sınıflarda düzenlenen programların ardından okul müdürü ve öğretmenleri ile beraber konferans salonuna geçilerek burada bütün öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen programda, TÜMSİAD Yönetim kurulu üyeleri iş tecrübelerini kısa sunumları ile beraber anlattılar. Program daha sonra öğrenciler ve öğretmenlerle toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.