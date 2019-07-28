İş adamı Murat Dedeman son yolculuğuna uğurlandı
Önceki gün hayatını kaybeden işadamı Murat Dedeman için Tarabya Ferahevler Dedeman Camii’nde dün öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.28 Temmuz 2019 Pazar 10:42
Önceki gün hayatını kaybeden işadamı Murat Dedeman için Tarabya Ferahevler Dedeman Camii’nde dün öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. İş dünyası temsilcileri ve siyasilerin de katıldığı cenaze namazının ardından Murat Dedeman’ın naaşı, Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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