İş adamı Murat Dedeman son yolculuğuna uğurlandı Önceki gün hayatını kaybeden işadamı Murat Dedeman için Tarabya Ferahevler Dedeman Camii’nde dün öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Önceki gün hayatını kaybeden işadamı Murat Dedeman için Tarabya Ferahevler Dedeman Camii’nde dün öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. İş dünyası temsilcileri ve siyasilerin de katıldığı cenaze namazının ardından Murat Dedeman’ın naaşı, Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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